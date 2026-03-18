La organización ha podido comprobar que estos animales viven en condiciones deplorables y reciben maltrato físico

La 'granja de los horrores' con sello de bienestar animal en Lleida: "Cadáveres de codornices junto a huevos destinados al consumo humano"

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TeruelMalformaciones, heridas infectadas, hernias y condiciones insalubles. Así es como viven los cerdos que se encuentran en una granja ubicada en Castellote (Teruel), según denuncia ARDE Global. La organización se ha descubierto que estos animales conviven con cadáveres en avanzado estado de descomposición, huesos, ratas, bebederos plagados de insectos e incluso con larvas en el suelo.

"Los cerdos viven entre cadáveres y con ratas en las instalaciones. Es un verdadero infierno. Hay muchos animales enfermos con cojeras graves, hernias, bultos de gran tamaño en el abdomen que suponemos que han provocado que sus órganos se hayan desgarrado. Algunos no pueden ni moverse para alcanzar la comida y están malnutridos", lamenta Julia Elizalde, portavoz de ARDE Global.

Condiciones deplorables y maltrato físico: los detalles de la 'granja de los horrores'

La organización ha podido comprobar que estos animales, además de vivir en condiciones deplorables, también reciben maltrato físico en esta granja que cuenta con una capacidad de 1.500 cerdos. "En las imágenes, un operario patea a varios cerdos en la cara. Todo este rol se produce en una granja que tiene sello de bienestar animal y desde la organización ponemos en duda la credibilidad de esta certificación porque no es el primer caso que ocurre en una granja con este certificado", añade la portavoz.

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Esta empresa, que cuenta con el sello de bienestar animal Welfair, asegura en su página web que en todas "sus granjas y salas de sacrificio disponen de la certificación Welfair Quality en Bienestar Animal". "Auditamos que el proceso de cría y engorde se hace con respeto a la integridad del ganado y con responsabilidad social. Nuestros expertos auditan que el animal esté sano, bien alimentado y sin sed, con confort en su zona de descanso, con ausencia de enfermedades y de dolor y transmitiendo un estado emocional positivo", detalla la compañía.

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"Hemos denunciado ante la Fiscalía Provincial de Teruel" señala la portavoz de la organización

La organización ARDE Global ha solicitado la inspección inmediata de la explotación ganadera, la investigación penal por presuntos delitos de maltrato animal y la investigación administrativa por presuntas irregularidades en materia de sanidad animal.

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"Hemos denunciado ante la Fiscalía Provincial de Teruel y ante la consejería por un presunto maltrato animal, de salud pública y creemos que de publicidad engañosa por los sellos de bienestar animal. Y también ante las autoridades por las irregularidades administrativas", ha explicado Elizalde.

"En el informe se advierte de riesgos sanitarios por la presencia de patógenos", alerta la portavoz

En el informe veterinario han subrayado que el alojamiento cuenta con suelos húmedos cubiertos de excrementos y larvas. "Hay cadáveres acumulados en las instalaciones, en avanzado estado de descomposición, con miasis, en contacto con animales aún vivos", ha recalcado la veterinaria colegiada Laura Barreda.

Sin duda, unas circunstancias que podrían afectar a la salud de los humanos, advierte la propia organización. "En el informe se advierte de riesgos sanitarios por la posible presencia de patógenos que se puedan transmitir a humanos por los animales que están en contacto con cadáveres y ratas", ha recalcado la portavoz. Así, la veterinaria ha observado "signos de miedo, dolor y angustia, pudiéndose ver a los animales pisando a los más enfermos, empujándose e incluso practicando canibalismo".

ARDE Global pone en duda que no utilicen antibióticos y hormonas de crecimiento

La organización ha verificado que desde 2022, esta granja envía los cerdos a Frigoríficos Costa Brava S.A, un matadero situado en Riudellots de la Selva, en Girona. El producto final, tal y como especifican en el comunicado, se ha encontrado en los supermercados Mercadona y Lidl. "El certificado se convierten una mera herramienta de marketing. Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal, ha criticado la portavoz.

La empresa sostiene que no usan antibióticos ni hormonas de crecimiento con los cerdos criados en sus granjas. Un aspecto que la organización ha cuestionado tras resaltar que "se ha documentado ese suministro en el diario de la explotación y antibióticos presentes en la propia granja". En la investigación han señalado que la sociedad ha recibido ayudas públicas de la Unión Europea: dos millones de euros entre 2015 y 2024.

Pero han recordado que no es el único caso que se han encontrado. En mayo de 2025, ARDE sacó a la luz imágenes de la mayor granja de las Islas Baleares. La Conselleria de Agricultura multó a la granja con 200.100 euros y redujo su capacidad a un tercio, 40.000 gallinas, tras la denuncia de los animalistas.

Tras esta investigación, el organismo pide que "se cierre esta granja" y lanza una reflexión: "estas granjas de los horrores se deberían de cerrar porque lo que hay ahí dentro es una violencia estructural".