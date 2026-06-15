Sara Lago Vigo, 15 JUN 2026 - 12:22h.

El conductor, un vecino de Cangas de 38 años, recorrió varias calles en sentido contrario para escapar de un control policial

Dio positivo en alcohol y portaba cocaína cuando fue interceptado

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Un conductor de 38 años, vecino de Cangas, fue detenido en la madrugada del domingo tras protagonizar una peligrosa persecución por las calles de Moaña. Según informó la Policía Local, el hombre intentó evitar un control rutinario realizando una maniobra brusca y emprendiendo una fuga en la que llegó a circular en dirección prohibida y a velocidades superiores a los 110 kilómetros por hora.

Los hechos ocurrieron sobre las 5.45 horas en las inmediaciones de la rotonda de Lestón, donde una patrulla realizaba labores de vigilancia. Los agentes observaron cómo un turismo Opel Astra que se aproximaba al dispositivo cambió repentinamente de trayectoria y se desvió por una calle de sentido único.

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Más de 110 kilómetros por hora en una zona limitada a 30

Tras detectar la maniobra, los policías iniciaron el seguimiento del vehículo. Durante la persecución, el conductor recorrió varios tramos urbanos a velocidades que, según la Policía Local, superaron los 110 kilómetros por hora, muy por encima de los 30 permitidos en esa zona. La huida continuó por diferentes calles del municipio hasta llegar a la rotonda de O Rosal, donde el conductor volvió a infringir las normas de circulación al tomarla en sentido contrario para continuar su recorrido hacia la zona de O Redondo.

Uno de los momentos más delicados de la persecución se produjo cuando la patrulla logró situarse a la altura del turismo para intentar adelantarlo. Según el relato policial, el conductor realizó entonces una maniobra que buscaba desplazar al coche patrulla fuera de la calzada. Los agentes consideran que esa acción generó un grave riesgo tanto para los propios policías como para cualquier usuario que pudiera encontrarse en la vía en ese momento.

Finalmente, ya en la recta de O Redondo, la patrulla consiguió rebasar el vehículo y bloquear su trayectoria, logrando detener la fuga sin que se produjeran heridos.

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Positivo en alcohol y cocaína intervenida

Una vez interceptado, los agentes sometieron al conductor a las pruebas correspondientes, que arrojaron un resultado positivo por consumo de alcohol. Además, durante el registro de sus pertenencias fue intervenido aproximadamente un gramo de cocaína.

El detenido se enfrenta ahora a posibles acusaciones por delitos contra la seguridad vial, desobediencia grave y atentado contra la autoridad, además de las correspondientes infracciones administrativas derivadas de su conducta al volante.

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La actuación ha generado preocupación por el elevado riesgo que supuso la huida, desarrollada en vías urbanas y a velocidades muy superiores a las permitidas. La rápida intervención policial permitió poner fin a la persecución antes de que se produjera un accidente con consecuencias más graves.