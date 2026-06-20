Patricia Martínez 20 JUN 2026 - 21:19h.

La tecnología ha sido implementada por la empresa concesionaria del mantenimiento del hospital

La limpieza es cuatro veces más rápida que con métodos tradicionales, y evita los trabajos en altura

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VigoLos pacientes y visitantes que estaban este pasado lunes en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo no dejaban de mirar al “curioso limpiador” de las ventanas y de las paredes exteriores. En esta ocasión, no era ningún trabajador que estaba colgado con arneses, o subido a una grúa para limpiar los cristales y la fachada. Se trataba de un dron, que suspendido en el aire, iba limpiando el exterior del centro, proyectando primero jabón, y luego agua a alta presión para dejar relucientes los icónicos paneles azules y los ventanales del centro.

Esta tecnología innovadora que ofrece una imagen casi futurista ha sido implementada por Acciona Facility Services, la empresa concesionaria encargada del mantenimiento del hospital, y permite hacer el trabajo de limpieza de una manera más segura, eficiente y rentable.

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Los drones están equipados con un sistema de agua osmotizada a presión, lo que les permite limpiar con precisión y eficacia superficies complicadas sin dañarlas. Capaces de alcanzar áreas de difícil acceso, esta tecnología elimina la necesidad de andamios y grúas, reduciendo significativamente los riesgos laborales, como explican desde la empresa concesionaria.

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Con una capacidad de trabajo de hasta 100 metros de altura y un rendimiento de referencia de 750 m²/hora de espumado y 1.200 m²/h de aclarado, estos drones son hasta cuatro veces más rápidos que los métodos tradicionales. Además, tienen una autonomía de hasta 24 horas, en su tiempo de vuelo.

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Los drones de limpieza pueden operar con temperaturas extremas de frío o calor

Este sistema ofrece múltiples ventajas, entre ellas, la eliminación del contacto directo con productos químicos, lo que aumenta la seguridad para los trabajadores. Además, los drones operan en temperaturas extremas, de -20 °C a 50 °C, y soportan hasta 150 bares de presión de agua, lo que los convierte en una herramienta versátil para todo tipo de entornos.

Acciona está ya utilizando drones como este en otros grandes edificios, pero el de Vigo es uno de los proyectos de más envergadura, por la superficie a limpiar, unos 84.000 metros cuadrados de fachada, y ya se había probado en el centro hospitalario hace dos años, en 2024. Gracias a los drones, el proceso de limpieza se puede completar en unas cuatro semanas, mientras que, si se utilizaran métodos tradicionales, la tarea habría tomado varios meses.

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La introducción de drones no solo optimiza tiempos y costes, sino que redefine la seguridad laboral y el acceso a zonas complicadas, ya que elimina la necesidad de tener que situar a operarios en trabajos de altura.