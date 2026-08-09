El seleccionador nacional ha hablado ante los vecinos de Haro en una plaza abarrotada y también les ha firmado autógrafos

"Estáis viendo lo que representa para mí estar en casa, en mi pueblo, con mi gente, con mi familia y con grandes amigos", ha expresado De la Fuente

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LogroñoLuis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, ha recibido un bonito homenaje en su ciudad natal, la localidad riojana de Haro. "Emocionado, feliz y orgulloso", ha admitido sentirse el técnico en el acto institucional.

Después de conseguir ganar el Mundial 2026 con España se ha situado a la altura de Vicente del Bosque. Nuestra segunda estrella en el escudo lleva su nombre y apellidos también como entrenador del ya legendario equipo.

Acompañado de su hijo Alberto, quien también estuvo con él en el torneo y por eso ha ido con él al reconocimiento de Haro, De la Fuente subió al balcón del ayuntamiento con una réplica en miniatura de la Copa del Mundo.

Fotos, autógrafos y mensaje: "Es un día muy especial"

Antes de eso, durante su llegada, se estuvo haciendo fotos con varios vecinos que querían inmortalizar el momento de encontrarse con el míster. Incluso les firmó algunos autógrafos, como los futbolistas.

En el acto estuvo presente el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y la alcaldesa jarrera, Guadalupe Fernández, entre otras autoridades locales y regionales que no querían perderse la histórica jornada.

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"Estáis viendo lo que representa para mí estar en casa, en mi pueblo, con mi gente, con mi familia, con grandes amigos...", manifestó De la Fuente frente a una plaza de la Paz abarrotada de personas.

El grito de "campeones" puso aún más la piel de gallina al seleccionador, quien afirmó que "la muestra de afecto, de cariño, eso llega muy intensamente, e insisto en que el día de hoy es muy especial por muchos motivos".

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"Me llegaban cantidad de mensajes de aquí", recordó Luis

"Estar aquí con amigos de hace muchos años me hace que me sienta muy emocionado", admitió un Luis que recordó que durante la competición celebrada en México, Canadá y Estados Unidos también sintió de cerca a su gente.

"Toda España ha estado volcada con nosotros, y a mi me llegaban cantidad de mensajes de aquí, de casa", aseguró antes de recalcar que "todo tiene mucha relevancia en nuestro país, pero en nuestra tierra hace que sea más intenso".

"Sobre todo, por la cercanía y la proximidad de la gente", matizó. Después de su breve discurso, el entrenador riojano se trasladó al campo de fútbol que lleva su nombre en la misma localidad para asistir al XXII Trofeo Luis de la Fuente.