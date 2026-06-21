Patricia Martínez 21 JUN 2026 - 12:10h.

Juan lleva trabajando 34 años en este colegio vigués, primero como profesor y luego como jefe de estudios

Sus alumnos y compañeros del centro quisieron arroparlo en su despedida con un pasillo de aplausos

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VigoPor la megafonía de todo el colegio San José de la Guía de Vigo sonaba este miércoles “Héroes” de David Bowie, la canción favorita de Juan, su jefe de estudios, que después de 34 años se jubila. Pero Juan, no solo ha sido un héroe ovacionado por “un día nada más”. Más de 30 años ha estado entregado a la enseñanza y a mucho más, en este centro vigués. Y por eso, la despedida, con música de fondo, fue como un abrazo enorme de todos a los que ha acompañado en este camino. Alumnos, profesores y personal del centro estaban esperándole en el pasillo, y en las escaleras, en su último paseo “de héroe”, antes de dejar el centro, donde ha pasado más de media vida.

Hubo aplausos y también lágrimas, de cariño y agradecimiento. “Gran profesor, gran compañero y por encima de todo, mejor persona". Así lo despiden sus compañeros. “De las que dejan huella en los chavales, y en los compañeros, que siembran valores, compromiso y humanidad. Gracias por tanto. Buen viaje en esta nueva etapa”, así le despiden desde el centro educativo en un emotivo mensaje compartido en las redes sociales. Juan, de carácter discreto, aún sigue abrumado con el cariño recibido estos días, como cuentan sus compañeros del colegio.

Algunos de sus antiguos alumnos han recordado “la pasión que puso siempre en sus clases, como motivó siempre a esforzarnos y continuar”, y le desean ”feliz jubilación al mejor profesor que recuerdo. Una persona con una gran vocación por la enseñanza, que ha dejado huella en muchas generaciones. Gracias por todo lo que nos enseñaste, dentro y fuera del aula”, apuntan quienes compartieron años de estudios con él en el San José de la Guía.

Una camiseta con las mejores frases de estos años como regalo

En el homenaje de despedida no faltaron tampoco algunos regalos especiales, como un álbum de fotos o una camiseta donde le han querido recordar algunas de las palabras y frases que más ha escuchado estos años, como “perdí el bus” o “yo no fui”, además de “recreo” o “actas”.

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Hace solo unos días, Juan quiso compartir sus reflexiones sobre estos años en la radio escolar del centro, Radio Ático. En su entrevista con los alumnos, recordó que toda su vida laboral la pasó en este colegio que ahora le dice adiós. Y contó que, desde siempre, su asignatura preferida fue la historia, la geografía y el arte, “que es lo que me convirtió en profesor de esas materias”, recordó ante sus pequeños entrevistadores.

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Cuando le cuestionaron sobre qué es lo que echará de menos fuera del colegio, Juan bromeó: “Creo que voy a echar de menos reñir, porque me paso muchos días riñendo”, pero también quiso tener una mención especial para sus compañeros y para “el contacto con los chavales”.

Porque como recordó Juan, los alumnos no solo aprenden, también enseñan: “Te enseñan cosas nuevas y te ayudan a estar actualizado, a saber lo que les gusta”. Ahora, en su nueva etapa “de pensionista”, tendrá tiempo para pasear, ir a exposiciones, al cine o al teatro, como le contó a sus alumnos, quienes sin duda le echaran de menos en los pasillos del colegio.