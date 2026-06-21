Patricia Martínez 21 JUN 2026 - 16:30h.

La campaña en colaboración con el sector hostelero busca una celebración más cívica y respetuosa

Bajo el lema, “En San Xoán, limpar as praias é ser de primeira”, equipos de voluntarios concienciarán desde las calles

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A CoruñaA pocos días de la "Noite Meiga", en la que la ciudad de A Coruña celebra su San Juan más mágico, pero también más multitudinario, el Concello ha presentado la campaña de colaboración con el sector hostelero, para buscar un ocio “sostenible y de calidad”.

Un grupo de voluntarios recorrerán las calles de A Coruña para realizar labores de mediación y concienciación sobre la importancia de mantener conductas cívicas y respetuosas de cara a noche de San Juan declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. La iniciativa incidirá especialmente en el cuidado y limpieza de las playas del Orzán y de Riazor, arenales que se convertirán en los escenarios principales de la celebración. Como novedad, el Concello repartirá en los puntos violeta 2.000 pulseras con un reactivo para detectar sustancias químicas en las bebidas.

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Los voluntarios buscarán concienciar sobre la importancia de la limpieza y el cuidado de las playas y promover el consumo moderado de alcohol, sumado a la seguridad vial, la lucha contra la violencia sexual y la protección del entorno y el respeto a los vecinos. "Buscamos sensibilizar a la gente", han aseverado Luis Diz, presidente de Galicia de Noite, en la presentación para incidir en que desde el ocio nocturno se busca que sea "sostenible y responsable".

En concreto, los voluntarios harán un recorrido itinerante los días previos por la zona de mayor afluencia de cara a lograr la implicación de la ciudadanía en la limpieza de las playas de cara a incidir también en aspectos como "velar por la seguridad de las mujeres" y “ser responsables y cívicos".

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Puntos violeta y pulseras que detectan sustancias químicas

La alcaldesa anunció este jueves que se reforzará la seguridad para evitar situaciones de abuso sexual y violencia contra las mujeres. "Las mujeres hay espacios en donde no nos sentimos seguras", lamentó Inés Rey, quien también recordó que la sumisión química se puede utilizar para "doblegar la voluntad de las mujeres y abusar de ellas. Nadie está libre de sufrir un abuso sexual después de estar sometida a una sumisión química", apuntó.

En los puntos violeta situados en las zonas de las playas, se ofrecerá información y asesoramiento y como novedad, se repartirán 2.000 pulseras, que pueden detectar la presencia de sustancias químicas en la bebida. Gracias a un reactivo que incluyen, será posible, introduciéndolas en las copas, detectar si se ha mezclado alguna sustancia con la bebida.

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Campaña en colaboración con el sector hostelero

Esta campaña, organizada por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche), Galicia de Noite, Pernod Ricard España y la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, en colaboración con el Concello de A Coruña, forma parte de la programación de la Capitalidad de la Vida Nocturna de España que este año ostenta A Coruña .

La iniciativa ha sido presentada esta mañana por los organizadores junto con la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Bajo el lema, “En San Xoán, limpiar las playas es ser de Primera” y en un claro guiño al reciente ascenso del Deportivo y del Leyma Basquet Coruña a Primera División, los equipos de voluntarios, coordinados por la ONG especializada en campañas de ocio Controla Club, harán un recorrido itinerante, durante los días previos (18,19 y 20 de junio), por las zonas con mayor afluencia de gente y turistas, y los locales de ocio, hostelería y pequeño comercio de la ciudad.

El objetivo es lograr la implicación de los ciudadanos y hacer un llamamiento sobre la importancia de la limpieza y el cuidado de las playas durante la tradicional "noite meiga”. En este contexto, y utilizando el paralelismo deportivo como herramienta de interacción, se pretende multiplicar el impacto de la concienciación, motivando a la ciudadanía a ser también “ciudadano de primera” no ensuciado las playas y disfrutando de una noche tan especial como es la de San Xoán.

"Somos una ciudad de primera en todo, en el deporte, en la cultura, en el tejido empresarial, en los números macroeconómicos y también tenemos que serlo en la fiesta", apuntó la alcaldesa Inés Rey en la presentación de esta campaña.

La campaña se visibilizará a través de la instalación de cartelería en las calles, plazas y locales de del entorno de la zona Pescadería y Ensanche, zona del Orzán, Marina, Cantones, calle Real y San Andrés, y en las redes sociales y canales de comunicación de las entidades organizadoras y colaboradoras.

Mensajes para vecinos y visitantes y un manual "para ser de Primera"

Asimismo, se interactuará con los vecinos y los visitantes a la ciudad con mensajes de concienciación sobre la importancia de conductas cívicas, al tiempo que se realizará de un estudio para conocer su opinión sobre la celebración de San Xoán y su percepción sobre las problemáticas asociadas a esta fiesta, lo que permitirá tener información previa relevante sobre el perfil de gente que celebrará esta festividad y cómo y dónde lo hará mayoritariamente

Además, se repartirá material con el lema de la iniciativa y un QR que incluirá el “Manual para ser de Primeira”, que permitirá descargarse los consejos prácticos y recomendaciones para la reducción del impacto ambiental, promoviendo evitar o reducir todo lo posible que las playas se llenen de basura, vidrio u otros residuos, así como evitar, en general, los comportamientos incívicos y peligrosos.