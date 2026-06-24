Iván Sevilla 24 JUN 2026 - 05:30h.

La cafetería inclusiva, recién abierta, está en la planta baja del Centro de Mayores de Ramallosa en Nigrán, Pontevedra

El lema que promueve el negocio es que las personas con discapacidad tienen algo positivo "para llegar a ser increíble"

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PontevedraEl municipio de Nigrán (Pontevedra) cuenta ya con una nueva cafetería con empleados con diversidad funcional. Bajo el nombre 'Sin etiquetas', estas dos palabras ya indican a los clientes la naturaleza inclusiva del negocio.

Promueve el lema de que "ser diferente es una cualidad para llegar a ser increíble". Porque las personas con discapacidad pueden contribuir mucho a la sociedad y hay que cambiar la percepción que se tiene de ellas.

Así que, por eso y para "crear oportunidades laborales reales para quienes viven con una discapacidad intelectual", el Centro Juan María ideó un proyecto con el local que recientemente acaba de ser inaugurado.

Desde el 19 de junio, día que abrió sus puertas con un acto oficial en el que estuvo presente el propio alcalde de Nigrán Juan González, el establecimiento ya "es un sueño hecho realidad".

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Eso mismo aseguró el regidor, resaltando que les "llena de orgullo" porque la localidad es "referente en toda España en políticas públicas de inclusión y empleo protegido". "Gracias Juan María por aceptar el reto", agradeció.

La cafetería está ubicada en la planta baja del Centro de Mayores de Ramallosa, construido en un histórico y emblemático edificio en el que se cogía el tranvía antiguamente, en el Paseo Torrente Ballester número 1.

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"Creemos en las capacidad, el talento y el valor de cada persona"

Con un horario de lunes a domingo, de 9:30 a 22 horas, 'Sin etiquetas' está abierta prácticamente todo el día para quienes quieran beberse un café o comer algo, siendo atendidos por personal con discapacidad.

En total, hay contratados nueve empleados con tal condición, aunque no están solos, ya que les acompañan tres encargados y dos orientadores laborales, según detalló el Ayuntamiento de Nigrán.

"Creemos en las capacidad, el talento y el valor de cada persona. Cada momento que compartes aquí apoya a un proyecto inclusivo que construye igualdad y transforma vidas", se puede leer en la única 'etiqueta' que exhibe el local.

"Ofrecemos un entorno profesional donde las personas pueden formarse, desarrollar sus capacidades y acceder a un empleo digno y estable", insisten desde el Centro de Educación Especial Juan María.

Otros proyectos de Juan María para la integración laboral

Este último negocio inclusivo se suma a otros proyectos que en años anteriores se pudieron hacer realidad también, tras crearse el mencionado centro en 2014.

Su objetivo estaba claro: facilitar la integración laboral de personas con diversidad funcional, a través del ofrecimiento de oportunidades para realizar trabajos productivos y remunerados, adecuado a sus características.

En tal contexto, primero contrataron a tres perfiles para la limpieza de las instalaciones de la empresa y ya en 2018 lanzaron más plazas para labores de jardinería.

Al año siguiente, se inició una formación dual para personas con discapacidad intelectual como auxiliares de comercio. Una iniciativa que se repitió en 2024 con su segunda edición, con la idea de que aprendiesen diez en total.

Gracias a todos estos planes llevados a cabo, consiguieron que estos alumnos acabasen trabajando en servicios de mantenimiento de jardines del Ayuntamiento de Nigrán y Gondomar.

Entre sus tareas, realizan podas, instalan plantas nuevas, cortan el césped, desbrozan y eliminan malezas, además de cuidar los espacios verdes municipales.

Una tienda de ropa y un quiosco, los anteriores éxitos

O que actualmente estén empleados en una tienda de ropa y un quiosco, este último abierto desde mayo del 2025 también en Ramallosa. El anterior logro a la cafetería fue la gestión de un parking público en la misma parroquia.

En el primer establecimiento venden prendas multimarca e incluso otras con diseño propio para adultos y niños, aparte de accesorios como unos cojines. Además de en el local físico, se puede comprar online.