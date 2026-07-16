Carnota, Muxía, Cíes o Ézaro son algunos de los mejores lugares para disfrutar de este espectáculo

El mar de ardora vuelve a iluminar las noches de Galicia con un espectacular fenómeno natural

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Cada verano, el litoral gallego regala uno de los fenómenos naturales más sorprendentes y fotografiados de la temporada. Entre los meses de julio y septiembre, cuando las condiciones del mar y la temperatura acompañan, las olas pueden teñirse de destellos azules y verdosos, creando la sensación de que el agua brilla en plena oscuridad. Es el conocido como mar de ardora, un espectáculo de bioluminiscencia que transforma algunas playas de Galicia en escenarios únicos.

El efecto se produce gracias a la presencia de millones de microorganismos marinos, principalmente dinoflagelados, que emiten luz cuando el agua se agita con el movimiento de las olas o el paso de las personas. El resultado es una imagen difícil de olvidar, con la costa iluminándose de forma natural bajo el cielo nocturno.

La Costa da Morte, el gran escenario del fenómeno

La Costa da Morte vuelve a situarse entre los mejores lugares para contemplar el mar de ardora. La combinación de mar abierto, escasa contaminación lumínica y unas condiciones oceánicas favorables convierten este tramo del litoral en uno de los más privilegiados para disfrutar del fenómeno.

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La playa de Carnota, con sus siete kilómetros de arena, está considerada el gran referente para quienes buscan contemplar este espectáculo. Cada verano atrae a cientos de visitantes que esperan el momento en el que las olas comienzan a iluminarse con un intenso resplandor azul.

También destacan otros enclaves como Muxía, la playa de Os Riás, en Malpica de Bergantiños; Rebordelo, en Cabana de Bergantiños; Balarés y A Ermida, en Ponteceso; así como los arenales de Estorde, Gures y Ézaro. Todos ellos reúnen las características que favorecen la aparición de este fenómeno y se han convertido en puntos habituales para los aficionados a la fotografía nocturna y a la observación de la naturaleza.

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Islas Cíes y Ons, dos paraísos para disfrutar de la bioluminiscencia

Más al sur, el Parque Nacional marítimo-terrestre ofrece algunos de los escenarios más espectaculares para observar el mar de ardora. Tanto las Islas Cíes como la isla de Ons destacan por la ausencia de contaminación lumínica y por la transparencia de sus aguas, factores que permiten apreciar con mayor intensidad los destellos de bioluminiscencia.

En estos espacios protegidos, cuando coinciden las condiciones adecuadas, el mar ofrece una de las estampas más impresionantes del verano gallego, con la superficie del agua iluminándose al paso de las olas.

Un fenómeno tan espectacular como imprevisible

Aunque agosto suele marcar el momento de mayor actividad y las altas temperaturas favorecen su aparición, el mar de ardora nunca está garantizado. Su intensidad depende de numerosos factores, entre ellos la concentración de fitoplancton bioluminiscente, la temperatura del agua, la salinidad, el estado del mar y las corrientes marinas.

Precisamente ese carácter cambiante hace que cada avistamiento sea único. No todas las noches ni todas las playas ofrecen la misma intensidad de luz, por lo que contemplar este fenómeno se convierte en una experiencia irrepetible que cada verano atrae a más curiosos y amantes de la naturaleza hasta la costa gallega.