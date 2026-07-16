Sara Andrade 16 JUL 2026 - 06:00h.

Alicia Gosálbez es veterinaria especializada en gatos. Gracias a su experiencia ha escrito 'La séptima vida de los gatos', un libro en el profundiza en la vejez de los felinos y cómo podemos hacerla más llevadera

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El crecimiento de los gatos domésticos en España ha aumentado en los últimos años y tiene mucho sentido ya que son animales que pueden fácilmente vivir en pisos y en ciudades, donde vivimos la mayoría. Compartir la vida con ellos es relativamente sencillo: se adaptan a estar en casa, tienen unos cuidado fáciles (o eso parece) y son hogareños y cariñosos. De hecho, un 17% de los hogares españoles convive con al menos un gato, según el informe europeo Facts & Figures de 2025 y son el animal más escogido para convivir en Europa, por delante de perros, pájaros o conejos.

Su esperanza de vida, si se trata de un gato con buena salud y buenos cuidados, puede llegar hasta los 20 años, muy superior a la de muchos perros, por lo que está claro que debemos tener en cuenta cuáles van a ser las necesidades que van a tener en su vejez. ¿Es fácil? Pues depende para quién, si es tu primer gato quizá te cueste más o necesites más ayuda de tu veterinario de confianza. Por ello, cobra mucho sentido la experiencia de expertas como Alicia Gosálbez, que es veterinaria especializada en medicina interna felina y medicina del comportamiento felino. En 2020, fundó Consulta Felina que es la primera clínica veterinaria domiciliaria exclusiva para gatos con acción en diferentes regiones de España, siendo ella la responsable del área de Valencia.

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Su trabajo no se queda aquí, ya que divulga a diario en redes sobre el bienestar felino y es autora de 'La séptima vida de los gatos' (Oberon, 2026), un libro en el que desvela todos aquellos consejos para cuidarlos cuando llegan a la vejez. Para ella estos animales han sido parte indispensable de su vida, puesto que ha crecido con ellos y siempre ha tenido una especial conexión a pesar de considerarlos una especie compleja, lejos de lo que pudiera parecer. A ella le hemos consultado algunas cuestiones para realizar este artículo.

¿Cómo es la vejez de un gato?

La vejez de los gatos suele ser tranquila, como cabría esperar de cualquier vejez en general. "Los gatos, al igual que las personas, con la edad van teniendo menos motivación para la actividad física y más afición para el descanso, con lo que les gusta a ellos echarse la siesta. En la vejez es normal verlos pasar más tiempo durmiendo y cada vez es menos habitual los ataques de carreritas nocturnas. Muchos gatos sénior tienen alguna patología crónica que debemos controlar cada cierto tiempo, así que en la vejez felina también hay chequeos médicos rutinarios con sus tomas de tensión y analíticas de sangre", señala Alicia.

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Aunque entendamos que es una vejez tranquila, hay que estar alerta a distintos cambios que puedan aparecer, que en este caso serían una sutil bajada de peso, un incremento en las veces que vomita, el hecho de ir dejándose la comida que antes devoraba o evitar subir a su sitio favorito para echarse la siesta. "Estas leves variaciones suelen obviarse y son la antesala de una patología que siempre va a merecer la pena investigar cuanto antes".

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¿Cuándo puede haber un problema de salud grave o debemos acudir de inmediato al veterinario? En el caso de que el gato deje de interesarse por la comida o pierda mucho peso. "Otro síntoma típico es lo que llamamos en medicina “poliuria/polidipsia” que es beber mucha agua y orinar mucho, esto en el gato lo vemos cuando pasan más tiempo de lo normal pegados al cuenco de agua o fuente, y viendo que en el arenero las bolas que corresponden al pis son mucho más grandes que anteriormente. Lógicamente otros signos más evidentes como los vómitos, las diarreas o la anorexia son señales de alarma", advierte la veterinaria.

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A partir de los once años, un gato ya es considerado mayor, porque estos equivaldrían a unos 60 años de un humano. Sí hay que tener en cuenta, como explica, que la mayoría de los gatos no muestran ningún cambio especial entre los 10 y los 13 años, pero merece la pena tenerlos vigilados porque es la edad en la que empiezan a aparecer las patologías más habituales. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que pueden causar mortalidad en gatos? En este sentido, ella señala la enfermedad renal como la más habitual, porque habitualmente los gatos que llegan a mayores presentan algún tipo de daño renal. Otras patologías comunes son las relacionadas con la salud dental, las endocrinas como la diabetes o el hipertiroidismo, las digestivas como la pancreatitis o la IBD, y por supuesto, igual que nos pasa a las personas, el cáncer aparece también con más frecuencia en esta etapa de la vida, siendo el linfoma la neoplasia más diagnosticada.

Los cuidados que necesita un gato en la vejez: alimentación y actividad física

¿Qué cuidados debe tener un gato mayor? ¿Qué tipo de alimentación es la más recomendada, por ejemplo? "En los gatos mayores recomendamos especialmente que tomen comida húmeda, ya que aporta hidratación y resulta muy apetitosa por su aroma, mejorando el apetito de los gatos más quisquillosos. El resto de especificaciones viene determinada individualmente por el estado de salud de cada gato".

Mientras que sobre la actividad física y los cuidados de movilidad, Alicia sugiere que deben mantenerse ágiles, motivados y activos durante toda su vida para que en la vejez cuenten con mayor calidad de vida. "El juego con los gatos mayores no es el mismo que con los pequeños, pero aún así podemos tentarlos para que cacen un cordel o capturen un premio al vuelo en ratitos cortos varias veces al día. El ejercicio mental es muy importante para prevenir el deterioro cognitivo, para lo cual los juegos de inteligencia o puzzles para gatos son una opción muy interesante que entretiene durante bastante tiempo. Y no debemos olvidar que una de las actividades más importantes en el gato mayor es el rascado, ya que fortalece los músculos de la columna y extremidades, y además mantiene afiladas las uñas".

También los juegos de inteligencia son muy beneficiosos también en esta etapa, actualmente hay muchos disponibles y novedosos. Entre sus beneficios destacan que fortalecen el vínculo con su cuidador. "Pasarás más tiempo de calidad con tu gato, colocando premios en el puzzle -en el caso de que optes por este tipo de juego-, ayudándole a entender el mecanismo y cómo se resuelve". Además, previenen el deterioro cognitivo, alejan la frustración y mejoran su autoestima.

Asimismo, con los meses de calor debemos estar pendientes de su hidratación, un tema que preocupa en los gatos sénior. ¿Sabías que la mayoría viven en estado de deshidratación subclínica permanente? Esto se debe a que sus órganos están diseñados para aguantar lo mínimo, por lo que no conocen la sed. Pero eso no significa que no necesiten beber agua, mucho más en gatos mayores. Para que puedan beber más, podemos seguir algunos de los consejos que propone Alicia Gosálbez en su libro 'La séptima vida de los gatos' (Oberon, 2026), aunque, por supuesto, consulta antes de aplicarlos con tu veterinario de confianza porque cada gato tiene sus necesidades particulares. Son los siguientes: