Gonzalo Barquilla 24 JUL 2026 - 19:57h.

La protesta por la final del Mundial llega al Obelisco de Buenos Aires: convocan una concentración para pedir su repetición

Lanzan una campaña para pedir la repetición de la final del Mundial: "No es solo una cuestión de justicia para Argentina"

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Los aficionados argentinos que reclaman la repetición de la final del Mundial 2026 han convocado este viernes una concentración en el Obelisco de Buenos Aires. El llamamiento, difundido desde el pasado 22 de julio a través de redes sociales como X, TikTok e Instagram, invita a los seguidores de la selección albiceleste a acudir a las 17:00 hora local, aunque por el momento se desconoce el nivel de seguimiento que tendrá dicha protesta.

"Todos al Obelisco. Nos juntamos a reclamar la repetición de LA CUARTA porque fue todo un robo. No nos callamos más. El que siente la injusticia, cae. Llevá tu bandera y tu bronca. Que se escuche", señala el mensaje que circula en redes y que anima a los aficionados a concentrarse para reclamar la repetición del partido ante España celebrado el pasado 19 de julio.

La convocatoria de este viernes (a las 22:00 hora española) parte de diversos grupos de seguidores y no existe, por ahora, una estimación sobre la asistencia que podría registrarse en Buenos Aires debido a este aviso viral.

Una protesta que llega después de una recogida de firmas

La concentración se produce un día después de que una campaña lanzada en Change.org para solicitar a la FIFA la repetición de la final superase las 80.000 firmas. La iniciativa cuestiona las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro disputado el 19 de julio en Nueva York y denuncia supuestas irregularidades, aunque no aporta pruebas verificadas que sustenten las acusaciones.

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La petición sostiene que la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić influyó en el resultado y reclama al organismo rector del fútbol mundial que revise lo ocurrido. Este tipo de campañas, sin embargo, no tiene validez reglamentaria ni puede obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial.

El enfado de parte de la afición argentina

El movimiento de protesta llega después de varios días de críticas en redes sociales por la derrota de Argentina ante España. La selección española se impuso en la final del Mundial 2026 disputada en Nueva York, con un gol de Ferran Torres durante la prórroga (1-0), en un partido que ha dado lugar a distintas teorías y acusaciones difundidas principalmente a través de internet.

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La propia selección argentina se ha desmarcado de las teorías de las redes sociales. Varios de sus jugadores han reconocido la superioridad de España en la final y han felicitado al conjunto español por su victoria. El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, también restó importancia a las especulaciones surgidas en redes y defendió el triunfo de España. La concentración convocada para este viernes será, por tanto, el siguiente paso de un movimiento surgido entre aficionados argentinos que reclama que la final vuelva a disputarse. Su alcance y el número de personas que finalmente acudan al Obelisco determinarán la dimensión real de una protesta que, hasta ahora, ha tenido su principal altavoz en las redes sociales.