Estos son los nombres más populares del momento

Marta Egea 24 JUL 2026 - 20:00h.

Sofía, Mateo, Lucía, Hugo o Vega se encuentran entre los nombres más populares del momento en España, según las últimas tendencias entre los recién nacidos

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MadridPonerle un nombre a un bebé es una de esas decisiones que pueden parecer pequeñas hasta que llega el momento de tomarla. Una palabra de pocas letras se convertirá en una carta de presentación para toda la vida. Tiene que sonar bien, encajar con los apellidos, en muchos casos es esencial que guste a la familia, que sea tradicional o que no esté demasiado repetida en el entorno cercano, pero tampoco resultar tan extraña como para que el niño tenga que deletrearla siempre.

Por eso, los rankings de nombres de recién nacidos despiertan tanta curiosidad. No solo sirven para saber qué nombre son los que más se repiten en las guarderías, sino también para entender cómo cambian los gustos de una generación a otra. En nuestro país, últimamente los padres prefieren nombres breves o de sonoridad sencilla, fáciles de pronunciar, con cierto aire internacional y capaces de aunar tradición y modernidad.

Los nombres de niña más populares

Entre las niñas, el ranking actual combina nombres tradicionales, nombres de moda y opciones que han ganado fuerza en los últimos años.

Sofía

Lucía

Martina

María

Vega

Julia

Olivia

Valeria

Mía

Emma

Paula

Carmen

Alma

Carla

Lola

Gala

Lara

Daniela

Sara

Jimena

Chloe

Valentina

Claudia

Noa

Alba

Lucía sigue siendo uno de los nombres más queridos en España, aunque Sofía lo ha desbancado en los últimos años. Durante mucho tiempo ocupó el primer lugar y todavía conserva una enorme presencia. Martina, representa otra tendencia muy clara: nombres femeninos melódicos, de tres sílabas, con terminación en “a” y aire actual.

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Maria, sin embargo, demuestra que los nombres históricos no han desaparecido. Aunque ya no domina como en generaciones anteriores, sigue apareciendo entre los favoritos, ya que es sencillo, reconocible y profundamente arraigado en la cultura española.

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Los nombres de niño más populares

En el caso de los niños se puede apreciar una convivencia entre clásicos renovados y nombres de aire más internacional.

Mateo

Hugo

Martín

Leo

Manuel

Lucas

Pablo

Alejandro

Enzo

Álvaro

Daniel

Thiago

Luca

Gonzalo

Mario

Liam

Adrián

Oliver

Bruno

Diego

Gael

Nicolás

Álex

Marcos

David

Mateo es el nombre que lidera el ranking, aunque Hugo sigue siendo uno de los grandes favoritos. Es corto, contundente y fácil de recordar. De hecho, durante años ha sido el nombre masculino más elegido. Martín ha vivido una auténtica recuperación. Tiene tradición, pero suena sobrio y moderno. Es uno de esos nombres que no necesita artificios para resultar atractivos. Manuel, Pablo, Alejandro y Álvaro también mantienen esa conexión española.

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Leo quizá es el ejemplo más claro de la moda de los nombres cortos. Tiene solo tres letras, pero transmite fuerza, energía y personalidad.

La tendencia de los nombres cortos

Una de las tendencias más claras del momento es la preferencia por nombres cortos o de pronunciación sencilla. Leo, Mía, Emma, Vega, Enzo, Hugo o Lucas responden a ese patrón. Son nombres que se recuerdan rápido y se escriben con facilidad.

La brevedad también se asocia a la fuerza. Un nombre corto no va a necesitar diminutivos ni versiones familiares: ya nace con una forma clara. Por eso muchos padres lo perciben como más moderno y práctico.

Pero eso no quiere decir que los nombres largos hayan desaparecido, de hecho se puede ver un ejemplo en Martina, Valeria o Alejandro, que continúan siendo muy populares. Incluso en estos casos se busca una sonoridad fluida, fácil y agradable.

La caída de los nombres compuestos

Otra diferencia respecto a generaciones anteriores es el descenso de los nombres compuestos. Durante mucho tiempo fueron una seña de identidad en España: María del Carmen, María Dolores, José Antonio, Juan Carlos, José Luis o Ana María. Estos nombres formaban parte de la normalidad. Hoy siguen existiendo, pero han perdido el protagonismo.

La tendencia actual prefiere nombres más directos. No necesariamente más originales, sino más limpios. La decisión ya no pasa por unir dos nombres familiares o religiosos, sino por encontrar uno que tenga suficiente presencia por sí solo.

Además, el cambio generacional se aprecia cuando se comparan los nombres de los recién nacidos con los nombres más frecuentes entre toda la población como son Antonio y María del Carmen.

Los nombres más originales

Entre los nombres de niña, destacan opciones como Lía, Noa, Mía, Irati y Luar. Lía tiene una sonoridad delicada y luminosa, es fácil de pronunciar y es breve. Mía se ha convertido en uno de los nombres más populares. Noa, por su parte, también es una alternativa moderna, sencilla y muy versátil.

Irati, sin embargo, aporta un matiz distinto. Es un nombre con una fuerte personalidad, vinculado al imaginario vasco y a la naturaleza. Luar, es menos común, pero encaja con la tendencia de nombres evocadores y poéticos.

En el caso de los niños, empiezan a ganar fuerza Arlo, Ezra, Kai, Noé y Vega. Arlo tiene un aire internacional y moderno. Ezra, al igual que Noé, es de raíz bíblica y sonoridad actual, combina tradición y originalidad. Kai es corto, directo y multicultural. Y por último, Vega, que en España se ha popularizado para niña, pero es una opción unisex completamente válida para un niño.