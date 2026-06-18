Patricia Martínez 18 JUN 2026 - 18:30h.

Con abonos y entradas agotadas para el viernes, solo están disponibles las últimas entradas para jueves y sábado

O Son do Camiño desvela su cartel completo con Lola Índigo, Guitarricadelafuente y Biffy Clyro: apunta un nuevo sold out

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Santiago de CompostelaEl Monte de O Gozo en Santiago de Compostela acogerá desde este jueves y hasta el sábado la celebración de una nueva edición del festival 'O Son do Camiño', el gran festival musical de Galicia, que volverá a reunir a más de 125.000 personas.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de una programación formada por más de 40 artistas y bandas nacionales e internacionales, entre los que destacan Linkin Park, Katy Perry, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarricadelafuente y Hoobastank, así como los gallegos Sen Senra y Carlos Ares.

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El cartel se completa con una amplia oferta de música electrónica, con un escenario en el que más de 18 actuaciones conformarán una propuesta especializada, que contará con figuras como Jimi Jules, Patrick Mason, HAAi, DJ Gigola o Héctor Oaks.

Más de 1.300 efectivos, responsables de la seguridad

El festival contará con un dispositivo de seguridad de más de 1.300 efectivos, unos 435 por cada jornada. El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, han evaluado el dispositivo de seguridad previsto durante el festival, con una previsión de 42.000 asistentes diarios.

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Del dispositivo forman parte casi 150 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellos una treintena de miembros de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), junto con miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Santiago. A estos se deben sumar casi 290 efectivos de emergencias como voluntarios de Protección Civil, Bomberos de Santiago, medios de la Axega, personal de seguridad privada y personal sanitario. En los medios sanitarios previstos figura un hospital de campaña, dos ambulancias asistenciales, dos unidades de soporte vital avanzado o UVI móviles y seis técnicos de emergencias sanitarias móviles desplegados con equipos de primera intervención.

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Según indica la Xunta, los responsables de todos estos servicios se integran en el Puesto de Mando Avanzado que se constituirá este jueves para coordinar en cada jornada los flujos de entrada y el cumplimiento de las medidas de seguridad con el objetivo de prevenir aglomeraciones y actuar ante emergencias sanitarias o de otra índole que se puedan producir.

Una cita consolidada en el norte de España

El festival que se celebra en el Monte do Gozo es ya "una cita consolidada como el mayor festival del norte de España y uno de los eventos musicales de referencia del país" como ha recordado Xosé Merelles, responsable de Turismo de Galicia. El festival superó el año pasado los 23 millones de euros de impacto económico y generó alrededor de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, además de contribuir a registrar niveles de ocupación hotelera del 100% en la ciudad y en su entorno durante los días de celebración.

Desde la Xunta de Galicia también han incidido en que este festival "reafirma" su papel como uno de los principales embajadores de la marca Galicia Calidade y como una herramienta "estratégica" para la promoción turística de la comunidad a través de la música en directo. En este sentido, Xosé Merelles ha destacado que en las últimas ediciones, más del 40% de los asistentes procedían de fuera de Galicia, con presencia destacada de visitantes llegados de Portugal, Reino Unido, Suiza e Italia, "consolidando el festival como una plataforma de proyección internacional para Santiago de Compostela, el Camino de Santiago y Galicia".

Refiriéndose precisamente al cartel de este año, Marcos Gómez, comisario del Xacobeo 2027 ha destacado que "el festival demuestra año tras año su capacidad para impulsar una programación musical de primer nivel y para convertir la música en un instrumento de promoción turística, dinamización económica y proyección internacional de Galicia Calidade".

Abonos y entradas del viernes agotadas

El festival O Son do Camiño ha agotado sus entradas para la jornada del viernes, por lo que, con los abonos ya terminados también, solo quedan tickets para el jueves y el sábado. Además, la organización avanza que quedan pocas plazas disponibles en las Zonas de Descanso oficiales del festival, tanto en su modalidad estándar como en la modalidad glamping.

El evento, que arranca este jueves en el Monte do Gozo, en Santiago, vuelve a registrar, según la organización, "cifras históricas de venta" y confirma "el extraordinario vínculo que mantiene con el público". Desde su primera edición en 2018, O Son do Camiño agotó entradas en todas sus ediciones, "convirtiéndose en un caso único dentro del panorama festivalero nacional".

Con el objetivo de tratar de agilizar los accesos al recinto y mejorar la experiencia de los asistentes, O Son do Camiño ha vuelto a habilitar el servicio de pre-pulseración antes del festival. Este año, se realiza en los centros de El Corte Inglés de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña, permitiendo a los asistentes recoger su pulsera con antelación, antes de acceder al recinto.