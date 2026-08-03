La obra Galicia Vive+ analiza por qué Galicia envejece de forma saludable y qué enseñanzas aportan sus centenarios

La comunidad gallega se sitúa entre los territorios más longevos de Europa gracias a una combinación de factores sociales, ambientales y de estilo de vida

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Que los gallegos están a la cabeza en Europa en longevidad ya lo sabíamos, pero ahora faltaba descubrir el porqué. Galicia se ha convertido en un referente internacional del envejecimiento saludable por la elevada esperanza de vida de su población y por la presencia de un número destacado de personas centenarias. Los expertos apuntan a que la longevidad gallega no responde a una única causa, sino a la combinación de genética, alimentación, actividad física, relaciones sociales y una forma de entender la vida.

La doctora María del Pilar Rodríguez Ledo es la coordinadora científica de la obra Galicia Vive+, una obra presentada por primera vez en Santiago de Compostela cuyo objetivo no es únicamente hablar de personas que superan los 100 años, sino analizar cómo llegar a esa etapa con autonomía y calidad de vida. La publicación reúne a profesionales de diferentes ámbitos relacionados con la salud para estudiar una realidad que convierte a Galicia en un laboratorio natural sobre longevidad y calidad de vida.

La longevidad gallega, una cuestión que va más allá de cumplir años

Galicia destaca por sus elevados índices de esperanza de vida y por una presencia significativa de población centenaria, especialmente en zonas como la provincia de Ourense. Los investigadores señalan que el secreto no está solo en vivir más años, sino en conservar la independencia, la salud y la capacidad de disfrutar de la vida durante más tiempo.

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La coordinadora de Galicia Vive+ explica que la longevidad comienza mucho antes de alcanzar los 100 años. “No es un libro de longevidad, sino de vida”, señala Rodríguez Ledo, al defender que no se trata de dar una receta antienvejecimiento sino de fomentar un envejecimiento saludable. La obra nace de la colaboración de médicos, terapeutas, especialistas en nutrición, farmacia, neurología y comunicación sanitaria que decidieron unir sus conocimientos para divulgar las claves de esta realidad gallega.

Galicia Vive+, una mirada científica al envejecimiento saludable

La obra coordinada por Rodríguez analiza desde la genética hasta la alimentación, pasando por el ejercicio, la sociabilidad y el entorno en el que viven las personas mayores.

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Según explica la doctora, la genética tiene un papel importante, pero no determina completamente el futuro de una persona. Aunque existe una parte heredada que condiciona nuestra longevidad, una gran parte depende de factores modificables relacionados con nuestros hábitos diarios. "La genética es solo un 20%."

Los centenarios gallegos como fuente de aprendizaje

Los autores de Galicia Vive+ han encontrado en los mayores de 100 años una fuente de conocimiento sobre cómo afrontar la vida con equilibrio y bienestar. La experiencia de estos centenarios demuestra que muchas costumbres tradicionales gallegas tienen también una explicación científica. "El libro pretende transmitir y hacer sentir más admiración y gratitud por nuestros mayores, mostrar que Galicia tiene una manera de entender la vida especial más allá de la biología que nos puede ayudar a vivir con más calidad de vida. Lo importante es que podemos ayudar a nuestra genética, potenciarla", comenta la doctora.

Rodríguez Ledo destaca que la vida en comunidad, uno de los rasgos más característicos de muchas zonas gallegas, tiene efectos positivos sobre la salud. La interacción social genera beneficios relacionados con el bienestar emocional y con mecanismos biológicos vinculados al funcionamiento del organismo. La sabiduría popular de los mayores, según la experta, coincide en muchos aspectos con las evidencias actuales de la investigación médica. "Conocer a los centenarios ha sido una gran oportunidad de aprendizaje, nos han enseñado muchas cosas: que toda esa sabiduria popular tiene base cientifica, por ejemplo, la vida en comunidad se traduce en biomarcadores o neurotransmisores que son el punto de referencia para algunos antidepresivos, "explica Rodríguez Ledo.

Alimentación, entorno y relaciones sociales: las claves del modelo gallego

La alimentación basada en productos frescos, el contacto con la naturaleza y la actividad física cotidiana forman parte del estilo de vida asociado a la longevidad gallega. Los especialistas consideran que estos elementos, junto con una fuerte red familiar y social, ayudan a mantener una mejor calidad de vida en edades avanzadas.

El fenómeno de la longevidad gallega ha despertado interés científico y social porque muestra que envejecer no debe entenderse únicamente como una cuestión de años. El mensaje principal de Galicia Vive+ es que el objetivo no es vivir más tiempo sin más, sino vivir más tiempo con salud, autonomía y bienestar. La investigación sobre los centenarios gallegos busca convertir esa experiencia acumulada en conocimiento útil para las próximas generaciones. "Este es un proyecto muy personal para mí donde todos los autores han tenido la generosidad de compartir y confluir. Por ello, quiero dar las gracias a los autores, a los centenarios y a las instituciones que nos han apoyado desde la editorial Ezaro hasta la Xunta y Consellería, destacando a Ourensividad y la SEMG", concluye la doctora.