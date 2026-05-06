Patricia Martínez 06 MAY 2026 - 05:30h.

A través del registro, se elaborará un censo con datos sociales y sanitarios para mejorar su cuidado

¿Qué hace de esta provincia gallega las más longeva de España (y quizá del mundo)?

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Santiago de CompostelaGalicia es una de las regiones más “longevas del mundo” y su amplio porcentaje de centenarios, con más de 1.700 personas que ya han cumplido los 100 años, da fe de este dato. Es la tercera comunidad en porcentaje de personas con más de 100 años, después de Castilla y León y Asturias, y donde investigadores ya trabajan en el estudio de las causas de esta longevidad.

La cifra estimada de personas centenarias en Galicia supera las 1.700, según los datos provisionales de la Encuesta Continua de Población, a enero de 2026, lo que supone el 10,7% de la población centenaria de toda España. Así, según los últimos datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), la esperanza de vida en Galicia se situó, en 2024, en 81,19 años para los hombres y 86,83 para las mujeres, superando la media estatal en los dos casos.

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Una vida centenaria que relatan mujeres como Doña Ana, que acaba de cumplir los 102 en Vigo, o Esperanza, la “abuela de Galicia” con sus 109 vecina de Ourense, la provincia que agrupa al mayor número de centenarias de todo el país.

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Ahora, la Xunta de Galicia podrá estudiar más a fondo las causas de esta longevidad. Lo hará a través de la creación de un “registro de centenarios”, una herramienta que servirá para aumentar el conocimiento sociodemográfico y clínico de la longevidad y sus factores asociados

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Tal y como ha anunciado la Xunta de Galicia, tras el Consello de este pasado lunes, se impulsa la creación de un registro de personas centenarias, un proyecto pionero que permitirá obtener información sociodemográfica, clínico-epidemiológica y estadística, con el fin de ahondar en los factores de longevidad y optimizar la asistencia sanitaria que se les presta.

Así, el Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el acuerdo por el que se toma conocimiento del inicio de tramitación, por parte de la Consellería de Sanidade, para crear este Rexistro Galego de Persoas Centenarias (Regace).

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En el registro se inscribirá a las más de 1.700 personas que están por encima de los 100 años

En dicho registro serán inscritas las personas con una edad de 100 años o superior, más de 1.700 gallegos y gallegas según las estimaciones a enero de 2026, que tengan seguro privado o público, con residencia en Galicia. El Regace estará adscrito a la Consellería de Sanidade y se integrará en la red gallega de vigilancia en salud. Así, el personal sanitario de los centros públicos y privados de Galicia que diagnostique, trate o realice seguimiento de pacientes centenarios podrán notificarle al Regace los datos y la información a través de un sistema sencillo habilitado para tal fin.

Los datos que consten en el registro han de ser adecuados, pertinentes y limitados a los necesarios, y el propio registro estará sometido al principio de confidencialidad a la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

Las funciones del Regace serán "recoger, integrar y analizar los datos procedentes de las fuentes de información determinadas, con la finalidad de obtener datos sociodemográficos y clínico-epidemiológicos", tal y como ha informado la Xunta.

También deberá normalizar la información de acuerdo con las pautas homologadas en el ámbito estatal e internacional, y evaluar y mejorar el registro, manteniendo "una información fiable, completa y actualizada" sobre las personas centenarias que viven en Galicia. Asimismo, realizará estadísticas, informes periódicos y publicaciones, que se integrará en el Observatorio Galego de Saúde Pública para mejorar el conocimiento sobre la longevidad.

La previsión es que esta herramienta sirva para contribuir a la investigación sobre la longevidad, proporcionar información epidemiológica sobre la prevalencia de personas centenarias y factores asociados. Todo ello se empleará para orientar la planificación y gestión sanitaria, las actividades preventivas y asistenciales destinadas a esta población.

La mayoría de las centenarias son mujeres

Este Rexistro Galego de Persoas Centenarias (Regace), se convertirá en una "herramienta clave" para afrontar los retos derivados de esta circunstancia demográfica, donde las mujeres son las protagonistas. Según los datos del INE, en Galicia hay 1.356 mujeres centenarias frente a los 337 hombres centenarios, registrados. La esperanza de vida es de casi 87 años para las mujeres gallegas y se sitúa en los 81 para los hombres.

Este será el primer registro que se crea a nivel autonómico, aunque ya existe uno, de carácter nacional, el Registro Nacional de Centenarios de España activado en 2011 y con el que la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia anunció el año pasado su intención de abundar en el estudio del envejecimiento, en colaboración con el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos.

Gracias al registro, desde ahora la comunidad "colaborará con las instituciones españolas, europeas e internacionales" para contribuir al conocimiento de la situación de la longevidad de la población y fomentar la investigación y la formación relacionada con la atención a estas personas.