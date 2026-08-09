Raquel Noya A Coruña, 09 AGO 2026 - 20:52h.

National Geographic destaca el Monte Louro y la Lagoa das Xarfas entre las siete maravillas naturales para visitar en agosto

El paisaje de la ría de Muros y Noia llama la atención por la singular combinación de montaña, playa, dunas y humedal

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Cada verano se repite la misma escena: invertimos mucho tiempo y dinero en viajar a destinos exóticos con la esperanza de descubrir paisajes únicos sin darnos cuenta de los lugares paradisíacos que tenemos prácticamente al lado de casa. Y es que no siempre hace falta cruzar medio mundo para encontrar lugares capaces de sorprender. Galicia guarda algunos de los espacios naturales más espectaculares de España y uno de ellos acaba de recibir el respaldo de una de las publicaciones de viajes más prestigiosas del mundo. National Geographic ha incluido el entorno del Monte Louro y la Lagoa das Xarfas, en el municipio coruñés de Muros, entre las siete maravillas naturales marcadas por el agua que recomienda visitar durante el mes de agosto.

La revista reúne en esta selección enclaves donde el agua es la gran protagonista, ya sea en forma de mar, lagunas, ríos o humedales. Entre ellos destaca este paisaje situado a poco más de una hora de Santiago de Compostela, un lugar donde confluyen una montaña de granito, una playa prácticamente salvaje, un sistema dunar y una laguna litoral que forman un conjunto de enorme valor ambiental.

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Monte Louro: Punto de Interés Geológico

Uno de los elementos más llamativos del paisaje es el Monte Louro. Su silueta domina la entrada de la ría de Muros y Noia y resulta fácilmente reconocible desde numerosos puntos de la costa gallega. Se trata de un macizo granítico que se eleva de forma aislada hasta alcanzar los 239 metros de altura, convirtiéndose en uno de los grandes referentes visuales de este tramo del litoral.

Su interés, sin embargo, va mucho más allá de la imagen que ofrece desde la distancia. El monte está catalogado como Punto de Interés Geológico, mientras que las aguas que lo rodean forman parte de una Reserva Marina de Interés Pesquero, una protección que refleja la riqueza natural de este espacio.

A sus pies se extiende la playa de Area Maior, un amplio arenal abierto al océano Atlántico que conserva un importante sistema de dunas. Es precisamente detrás de esa barrera natural donde aparece uno de los mayores tesoros del lugar: la Lagoa das Xarfas.

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Ecosistema poco habitual en Galicia

National Geographic pone el foco especialmente en este humedal, al que considera el elemento más singular del conjunto. La laguna permanece separada del mar por las dunas y constituye un ecosistema muy poco habitual en el litoral gallego. Su evolución natural ha llevado a los expertos a definirla como una albufera en formación, un tipo de espacio donde conviven aguas dulces y saladas creando un hábitat de enorme riqueza biológica.

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La vegetación que rodea la laguna contribuye a aumentar ese valor ecológico: juncales, plantas adaptadas a los terrenos húmedos y pequeñas zonas boscosas inundables crean un paisaje muy diferente al de otras playas de Galicia. En las dunas también prosperan especies especialmente adaptadas a las duras condiciones del litoral, como la cebolla de mar, la azucena de mar o el cardo marino.

La fauna convierte igualmente este enclave en un lugar de referencia para los amantes de la naturaleza. El humedal sirve de refugio y zona de alimentación para numerosas aves acuáticas que encuentran aquí un espacio tranquilo durante diferentes épocas del año. Entre las especies que pueden observarse figuran el porrón moñudo y la garceta, además de otras aves ligadas a este tipo de ecosistemas costeros.

Otros espacios de la geografía española

La combinación entre el monte granítico, la playa, las dunas, la laguna y la ría conforma un paisaje difícil de encontrar en otros puntos del litoral español. Esa diversidad de ambientes concentrada en apenas unos kilómetros explica que este rincón de Muros haya despertado el interés de National Geographic, que lo presenta como uno de los destinos ideales para quienes buscan disfrutar de la naturaleza lejos de las playas más masificadas del verano.

La publicación también recuerda que agosto es un buen momento para descubrir espacios donde el entorno natural sigue siendo el principal atractivo y donde el visitante puede recorrer senderos, contemplar el paisaje o simplemente detenerse a observar la fauna sin necesidad de grandes infraestructuras turísticas.

El enclave gallego comparte protagonismo en esta selección con otros seis espacios repartidos por la geografía española. Entre ellos figuran el Risco de Famara, en Lanzarote; el Chorrituelo de Ovejuela, en Cáceres; las Lagunas de Ruidera, entre Ciudad Real y Albacete; la isla de Sa Dragonera, en Mallorca; la playa de los Muertos, en Almería; y los Baños de Popea, en Córdoba.

La presencia del Monte Louro y la Lagoa das Xarfas en esta lista vuelve a situar a Galicia entre los grandes destinos de naturaleza del país. Un reconocimiento que demuestra que algunos de los paisajes más sorprendentes no siempre están a miles de kilómetros de distancia.