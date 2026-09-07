Raquel Noya A Coruña, 07 SEP 2026 - 05:30h.

El municipio lleva una década dando una segunda vida a las prendas y recogiendo los textiles que ya no pueden reutilizarse

Entre marzo y julio se recogieron 6.070 kilos de residuos textiles, que evitaron la emisión de 19,24 toneladas de CO₂

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¿Qué hacer con una prenda que ya no utilizamos más allá de venderla en páginas de segunda mano o dársela a algún familiar? En Porto do Son tienen dos respuestas: dependiendo de su estado, si todavía puede tener una segunda vida puede acabar en el 'ropero' municipal para ser entregada a una persona que la necesite, y si ya no está en condiciones de volver a utilizarse, su destino son los contenedores específicos para residuos textiles.

Es un sistema que el municipio lleva aplicando hace unos diez años y que combina la reutilización con el reciclaje: "Tenemos contenedores en prácticamente todas las parroquias", explica María José Maroñas, teniente de alcalde de Porto do Son y una empresa especializada se encarga de recoger la ropa depositada en ellos una o dos veces al mes.

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Pero antes de llegar al reciclaje existe otra posibilidad: la reutilización. El Concello dispone de un 'ropero' en el que se almacena ropa en buen estado, clasificada por tipo de prenda y talla, para poder entregarla posteriormente a personas que la necesiten.

Los vecinos deciden qué destino darle

El funcionamiento del servicio deja en manos de los propios vecinos una primera decisión: son ellos quienes valoran si una prenda todavía puede ser utilizada o si, por el contrario, ha llegado al final de su vida útil. La edila lo explica así: "Los propios vecinos son los que deciden si la ropa está en buen estado para seguir dándole uso y depositarla en el 'ropero' o si, por el contrario, acabará en el contenedor de reciclaje".

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De esta forma, una camiseta, un pantalón, un abrigo o un par de zapatos que todavía puedan utilizarse pueden llegar a otra persona, mientras que aquellos materiales que ya no reúnen las condiciones necesarias se incorporan al circuito de gestión de residuos textiles.

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El Concello insiste, en su página web, en que es importante utilizar únicamente los contenedores habilitados para este tipo de residuos, evitando que la ropa termine mezclada con otras fracciones de basura y pueda contaminar otros circuitos de gestión.

Más de 6.000 kilos de textiles en cinco meses

Los resultados de este sistema se reflejan en las cifras de los últimos meses. Según los datos facilitados por la Comisión Europea, Porto do Son recicló 6.070 kilos de residuos textiles entre marzo y julio. La gestión de ese volumen de ropa y otros materiales textiles permitió evitar la emisión de 19,2419 toneladas de gases de efecto invernadero (CO₂), en un solo trimestre.

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Los datos llegaron a la Comisión Europea a través de la empresa encargada de la recogida, según explica la teniente de alcalde. El Concello destaca así que el reciclaje y la reutilización de estos residuos no solo permiten aprovechar materiales, sino que también contribuyen a reducir su impacto ambiental.

Diez años dando una segunda vida a la ropa

La iniciativa no es nueva en Porto do Son. "Llevamos unos diez años con la iniciativa", explica Maroñas. Durante este tiempo, el sistema se ha consolidado con una red de contenedores repartidos por prácticamente todas las parroquias y con el 'ropero' como recurso para las prendas que todavía pueden ser utilizadas.

Desde el Concello agradecen la participación de los vecinos en esta acción de reciclaje textil, destacando “su compromiso, concienciación e implicación”, y animan a continuar con esta labor tan fructífera y beneficiosa para el medio ambiente.