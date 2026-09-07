Los requisitos para obtener una beca pública se basan en datos generales de los solicitantes, así como en cuestiones académicas y económicas

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Más de 300.000 alumnos de los ciclos formativos de Formación Profesional, Bachillerato y otros estudios no universitarios logran su sueño de formase gracias a las becas concedidas por el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y algunos entes privados. Se trata de una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación gracias a que combinan ayudas fijas y una parte variable ajustada a la situación económica y académica del alumnado y su familia.

Las becas permiten aliviar los gastos asociados a la formación y facilitan que miles de estudiantes puedan continuar sus estudios en el curso 2026/2027. Para ello, el ministerio de Educación ofrece ayudas que oscilan entre los 300 y los 2.700 euros en las cuantías fijas, además de una cuantía variable que parte de un mínimo de 60 euros. Las becas están dirigidas a estudiantes que cumplan requisitos generales, económicos y académicos, y pueden solicitarse para una amplia variedad de enseñanzas no universitarias.

Qué estudios pueden solicitar estas becas

El ministerio especifica que estas ayudas están disponibles para estudiantes de:

Bachillerato.

Cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional, así como cursos específicos para acceder a ciclos formativos de grado medio y superior impartidos en centros públicos y privados concertados.

Formación Profesional de grado medio y de grado superior.

Enseñanzas artísticas profesionales.

Enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad a distancia.

Enseñanzas deportivas.

Estudios religiosos superiores.

Formación Profesional de Grado Básico.

Cómo se calcula la beca: cuantías fijas y cuantía variable

El ministerio explica que “la beca es la suma de distintos componentes”. Para conocer el importe final, el estudiante debe tener en cuenta que existe una cantidad fija y una cantidad variable.

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Cantidad fija

La cantidad fija es un importe establecido cada año en la convocatoria. Solo se concede si se cumplen los requisitos generales, económicos y académicos. La tabla oficial recoge los siguientes componentes:

Beca básica: 300 euros (350 euros en FP de Grado Básico).

300 euros (350 euros en FP de Grado Básico). Cuantía por renta familiar: 1.700 euros.

1.700 euros. Cuantía por cambio de residencia durante el curso escolar: 2.700 euros.

2.700 euros. Cuantía por excelencia académica: entre 50 y 125 euros.

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El Ministerio advierte que “si recibes la beca ligada a la renta, no tienes derecho a beca básica”.

Cantidad variable

Una vez asignadas las cuantías fijas a todos los solicitantes que cumplen los requisitos, se reparte el presupuesto restante mediante una fórmula matemática que pondera la nota media del expediente y la renta per cápita familiar.

La web señala que la cuantía variable será de 60 euros como mínimo en los siguientes casos:

Enseñanzas de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas.

Formación Profesional de Grado Básico.

Acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Requisitos para poder solicitar y obtener una beca

El ministerio indica que debes cumplir todos los requisitos generales, económicos y académicos para tener derecho a beca. Entre los requisitos generales, la web recoge:

Nacionalidad y residencia:

Ser español/a o tener nacionalidad de un país de la Unión Europea.

Si eres ciudadano de la UE, tú o tu familia debéis residir de forma permanente en España o acreditar trabajo por cuenta propia o ajena en España.

Si no eres ciudadano de la UE, se aplica la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España: puedes tener derecho a beca si eres menor de 18 años o si tienes permiso de residencia a 31 de diciembre de 2025 . La web aclara que “no es suficiente tener concedida la autorización de estancia”.

. La web aclara que “no es suficiente tener concedida la autorización de estancia”. No haber obtenido un título del mismo nivel o superior al de los estudios para los que solicitas la beca.

En cuanto a los requisitos académicos, el ministerio distingue entre primer curso y segundo curso o posteriores, y detalla los requisitos para cada tipo de enseñanza.

Para el primer curso

Bachillerato

Nota media mínima de 5 puntos en 4.º de ESO o en el ciclo formativo que dé acceso.

en 4.º de ESO o en el ciclo formativo que dé acceso. Matricularse del curso completo (o al menos de la mitad de asignaturas para beca limitada).

No estar repitiendo curso.

Ciclo formativo de grado medio

Matricularse del curso completo (o al menos de la mitad de módulos para beca limitada).

Cumplir este requisito tanto en el curso actual como en el anterior.

No estar repitiendo curso.

Ciclo formativo de grado superior

Nota media mínima de 5 puntos en 2.º de Bachillerato, prueba de acceso o curso de acceso.

en 2.º de Bachillerato, prueba de acceso o curso de acceso. Si se accede desde grado medio, se toma la nota final del ciclo.

Matricularse del curso completo (o al menos de la mitad de módulos para beca limitada).

No estar repitiendo curso.

Enseñanzas profesionales de música y danza

Matricularse del curso completo (o al menos de la mitad de asignaturas).

Cumplir este requisito en el curso actual y el anterior.

No estar repitiendo curso.

Escuelas Oficiales de Idiomas

Matricularse del curso completo.

Cumplir este requisito en el curso actual y el anterior.

No estar repitiendo curso.

Otros estudios superiores no universitarios

Matricularse de 60 créditos o del curso completo.

o del curso completo. Para beca limitada, matricularse de 30 créditos o la mitad de asignaturas.

o la mitad de asignaturas. Tener 5 puntos en la prueba o curso de acceso.

en la prueba o curso de acceso. Cumplir los requisitos en el curso actual y el anterior.

Para segundo curso y posteriores

Bachillerato

No estar repitiendo curso.

Matricularse del curso completo (o al menos de la mitad de asignaturas).

Haber aprobado todas las asignaturas del curso anterior salvo una.

Si se ha repetido curso, aprobar todas.

Grado medio y grado superior

No estar repitiendo curso.

Matricularse del curso completo (o al menos de la mitad de módulos).

Haber aprobado al menos el 85 % de las horas totales del curso anterior.

del curso anterior. Si se ha repetido curso, aprobar todo.

Música y danza

No estar repitiendo curso.

Matricularse del curso completo (o al menos de la mitad de asignaturas).

Haber aprobado todas salvo una (si se repitió curso, aprobar todas).

Escuelas Oficiales de Idiomas

No estar repitiendo curso.

Matricularse del curso completo.

Otros estudios superiores no universitarios

Matricularse de 60 créditos (o curso completo).

Para beca limitada, matricularse de 30 créditos o mitad de asignaturas.

Aprobar el 90 % de los créditos del curso anterior.

El ministerio advierte que algunas situaciones pueden limitar la cuantía de la beca, como matrícula parcial, estudios no presenciales, estudios de idiomas, estudios para adultos o FP de Grado Básico.

Finalmente están los requisitos económicos ya que la concesión de las becas depende también de la situación económica de la unidad familiar en el ejercicio 2025. Así, el ministerio valora:

Renta familiar .

. Patrimonio, incluyendo rendimientos del capital, ganancias patrimoniales e inmuebles distintos de la vivienda habitual.

De forma que no se tendrá derecho a beca si:

La unidad familiar supera los umbrales de renta establecidos en la convocatoria.

establecidos en la convocatoria. Los rendimientos netos del capital mobiliario más las ganancias patrimoniales superan 1.900 euros en 2025.

en 2025. Los valores catastrales de propiedades (excepto vivienda habitual) superan los límites fijados.

Los ingresos por actividades económicas o participación en entidades superan 172.000 euros en 2025.

Para saber cómo están establecidos estos umbrales de renta, la web del ministerio de Educación ofrece una tabla con las horquillas de ingresos y que son estas, teniendo en cuenta que si la renta supera el umbral 3, no hay derecho a beca:

Miembros computables – Umbral 1 / Umbral 2 / Umbral 3

1 persona: 8.843 € / 13.898 € / 14.818 €

2 personas: 13.264 € / 23.724 € / 25.293 €

3 personas: 17.685 € / 32.201 € / 34.332 €

4 personas: 22.107 € / 38.242 € / 40.773 €

5 personas: 25.644 € / 42.743 € / 45.572 €

6 personas: 29.181 € / 46.142 € / 49.196 €

7 personas: 32.718 € / 49.503 € / 52.780 €

8 personas: 36.255 € / 52.850 € / 56.348 €

Qué cuantía corresponde según el umbral

Umbral 1

Cuantía por renta: 1.700 €

Cambio de residencia: 2.700 €

Excelencia académica: 50–125 €

Cuantía variable según renta y nota media.

Umbral 2

Beca básica: 300 € (350 € en FP Básica)

Cambio de residencia: 2.700 €

Excelencia académica: 50–125 €

Cuantía variable.

Umbral 3

Beca básica: 300 € (350 € en FP Básica)

Excelencia académica: 50–125 €

Cuantía mínima: 300 € (hasta 425 € con excelencia).

El ministerio de Educación recuerda que puede asignarse más cuantía si el estudiante reside en Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, y menos en casos de estudios no presenciales o matrícula parcial.