Raquel Noya A Coruña, 09 SEP 2026 - 04:30h.

El paciente levantó la tapa de la bandeja y se encontró con el insecto entre la comida

CCOO exige explicaciones y medidas inmediatas, mientras la Gerencia del CHUS asegura que se trata de un episodio “aislado y excepcional”

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Un paciente del Hospital Clínico de Santiago de Compostela se disponía a cenar el pasado viernes cuando, al levantar la tapa de su bandeja, se encontró una cucaracha en su comida. Se trata de un incidente que ha llevado a CCOO a reclamar explicaciones y una actuación inmediata para evitar que vuelva a ocurrir.

El sindicato ha trasladado este lunes, primer día laborable tras el contratiempo, un escrito a la dirección del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para pedir información sobre lo ocurrido y conocer qué medidas se están aplicando para controlar la presencia de estos insectos en la cocina del centro.

CCOO pide saber cómo llegó el insecto hasta la comida

La secretaria comarcal de Sanidade de CCOO, Ana Riveiro Currais, considera el episodio “intolerable” y sostiene, en las páginas de El Correo Gallego, que puede afectar a la seguridad alimentaria del hospital.

El sindicato asegura que la presencia de cucarachas en la cocina no sería completamente nueva. Según explica Riveiro, ya se habían detectado ejemplares de forma esporádica y durante el pasado mes de agosto se habría producido un incremento de su presencia en determinados puntos de las instalaciones, especialmente en zonas situadas bajo los hornos, junto a los vertederos y en el área de los trenes de lavado.

CCOO pone además el foco en los trabajos realizados por una empresa externa de limpieza durante el mes de agosto. Para el sindicato, el hecho de que una cucaracha terminase en la bandeja de un paciente evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes.

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La organización reclama conocer desde cuándo se tiene constancia del problema, qué actuaciones se han llevado a cabo, qué sistema de control de plagas está activo y cuáles son las instrucciones dadas a la empresa encargada de estos trabajos. También pregunta si existe una vigilancia permanente y plantea la necesidad de sellar grietas y otros posibles puntos de entrada de los insectos.

El sindicato reclama mejoras en la cocina

CCOO vincula además el incidente con una reclamación más amplia sobre las instalaciones de la cocina hospitalaria. El sindicato considera necesario acometer una ampliación y mejoras y critica que, a su juicio, se estén aplicando soluciones puntuales en lugar de abordar el problema de manera estructural.

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Riveiro también señala que la cocina cuenta con profesionales que desarrollan correctamente su trabajo, pero cuestiona la situación organizativa del servicio tras la jubilación del responsable, que dejó el puesto el pasado mes de febrero.

La Gerencia habla de un caso excepcional

Desde la Gerencia del CHUS, por su parte, se resta gravedad al alcance del incidente. El hospital ha pedido disculpas al paciente afectado y asegura que se trata de un hecho “aislado y excepcional”.

La dirección sostiene que el complejo dispone de un calendario estricto de control de plagas. No obstante, tras conocer lo ocurrido el viernes, durante el fin de semana se adoptaron medidas adicionales.

Además, según explica la Gerencia, se han dado instrucciones para analizar las circunstancias concretas del incidente y reforzar la desinfección especializada en las instalaciones.