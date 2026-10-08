Raquel Noya Lugo, 08 OCT 2026 - 11:56h.

Los agentes han tomado los datos de quienes se han interesado por el efectivo, pero ninguno ha podido demostrar hasta ahora que sea suyo

La Policía mantiene en secreto dónde, cuándo y cómo apareció el dinero para evitar que alguien pueda hacerse pasar por su propietario

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¿Quién ha perdido una importante cantidad de dinero en efectivo en Viveiro? Es la pregunta que todavía no tiene respuesta más de una semana después de que el dinero apareciera en la vía pública. Mientras su verdadero propietario no aparece, los agentes de la Policía Local continúan custodiándolo en sus instalaciones de la Praza Maior.

La noticia de que había aparecido una gran suma de dinero en efectivo no ha tardado en despertar el interés de varias personas. Algunas se han puesto en contacto con la Policía Local para tratar de recuperarlo. Sin embargo, de momento ninguna ha conseguido acreditar que el dinero le pertenece.

“Les hemos tomado los datos a varias personas que han venido a interesarse por él pero, de momento, no hemos podido confirmar que el dinero sea de alguna de ellas”, explican desde el cuerpo municipal a Informativos Telecinco.

La Policía no desvela ningún detalle

Los agentes están extremando las precauciones para asegurarse de que el efectivo acaba en manos de su legítimo propietario. Por eso han decidido no hacer públicos algunos datos que podrían resultar determinantes para identificarlo.

Así, no han precisado en qué punto del municipio apareció: si fue en Viveiro, en Covas o en Celeiro. Tampoco han revelado el día concreto ni la hora en la que fue encontrado. Incluso mantienen en secreto cómo estaba guardado el dinero cuando apareció, ya fuera dentro de una cartera, un bolso o cualquier otro objeto.

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La intención es que la persona que realmente lo haya perdido pueda aportar información que solo ella debería conocer y demostrar de esa manera que es la propietaria, algo que de momento no ha sucedido.

La hipótesis de una persona mayor

Desde la Policía Local apuntan además a una posibilidad: que el dinero pertenezca a una persona mayor que lo extravió después de acudir a cobrar su pensión o realizar algún pago. “Pensamos que puede ser de alguna persona mayor que vino a cobrar la pensión o hacer algún pago”, señalaron los agentes a la prensa local cuando trascendió el hallazgo.

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Por ese motivo, la Policía también está realizando gestiones para tratar de localizar al posible propietario a través de entidades bancarias, por si alguna persona hubiese acudido recientemente a retirar una cantidad de dinero y posteriormente la hubiese perdido.