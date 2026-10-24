Raquel Noya A Coruña, 24 OCT 2026 - 20:00h.

Los menores de 36 años pueden solicitar hasta el 30 de octubre el aval de la Xunta, que permite facilitar hipotecas de hasta el 100% del precio de la vivienda.

Vigo, A Coruña y Pontevedra permiten acogerse al programa para comprar pisos de hasta 260.000 euros, siempre que se cumplan los requisitos económicos y financieros

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Los jóvenes gallegos que estén pensando en comprar su primera vivienda tienen una fecha importante marcada en el calendario: el próximo 30 de octubre de 2026, a las 14:00 horas, termina el plazo para solicitar los avales de la Xunta destinados a facilitar el acceso a una hipoteca. La medida permite que la Administración autonómica respalde ante los bancos hasta el 20% del precio de compra o de tasación del inmueble, una ayuda especialmente dirigida a quienes tienen ingresos para pagar las cuotas, pero carecen del ahorro inicial que suelen exigir las entidades financieras.

El programa, gestionado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), cuenta con una dotación de cinco millones de euros para este año. Aunque la convocatoria permanece abierta hasta finales de octubre, podría cerrarse antes si se agotan los fondos disponibles. Por eso, quienes cumplan las condiciones y estén interesados en beneficiarse de esta garantía deben iniciar los trámites cuanto antes.

¿En qué consiste el aval de la Xunta?

La medida busca facilitar la compra de una vivienda a personas que pueden afrontar una hipoteca, pero no disponen del dinero necesario para cubrir la parte del precio que habitualmente no financia el banco.

Por norma general, las entidades financieras suelen conceder préstamos de hasta el 80% del valor de compra o tasación de una vivienda. El comprador debe aportar el resto con sus propios ahorros, además de contar con dinero para pagar los impuestos y los gastos de la operación.

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Con el aval autonómico, el banco puede llegar a conceder una hipoteca de hasta el 100% del precio de compraventa o de tasación, siempre que apruebe la operación y se cumplan las condiciones del programa.

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Por ejemplo, si una persona quiere comprar una vivienda por 200.000 euros y la tasación coincide con ese importe, el aval de la Xunta podría cubrir hasta 40.000 euros de la financiación. Esto no significa que la Administración entregue ese dinero al comprador, sino que actúa como garantía ante el banco: el aval es una garantía para la entidad financiera y el titular de la hipoteca debe devolver todo el préstamo, con sus correspondientes intereses.

Quién puede solicitar la ayuda y cuáles son los requisitos

La convocatoria está dirigida principalmente a personas mayores de edad que todavía no hayan cumplido los 36 años en el momento de presentar la solicitud. Entre las condiciones exigidas figuran estar empadronado en Galicia y tener nacionalidad española o de otro Estado miembro de la Unión Europea.

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También se puede acceder al programa sin límite de edad cuando se trate de la compra de determinadas viviendas de protección autonómica, sujetas a su normativa específica.

En el apartado económico, los solicitantes deben acreditar unos ingresos de entre dos y 5,5 veces el IPREM. Tomando como referencia el indicador y el cálculo en 14 pagas recogidos en la convocatoria, esto equivale a unos ingresos brutos anuales de entre 16.800 y 46.200 euros.

Cuando la adquisición se realiza conjuntamente por varias personas, el límite máximo de ingresos aumenta hasta 6,5 veces el IPREM, equivalente a 54.600 euros brutos anuales entre los compradores. En las viviendas protegidas se aplican las condiciones económicas establecidas para cada régimen.

Si la operación se formaliza entre varios adquirentes, todos deberán cumplir las condiciones de edad y empadronamiento que les correspondan. La solicitud será única e incluirá la identificación de todos los compradores.

Qué precio puede tener la vivienda

El aval no sirve para comprar cualquier inmueble. La Xunta establece un precio máximo de adquisición en función del municipio donde se encuentre la vivienda. La convocatoria contempla tres tramos:

Hasta 260.000 euros en los ayuntamientos incluidos en el ámbito territorial de precio máximo superior.

en los ayuntamientos incluidos en el ámbito territorial de precio máximo superior. Hasta 210.000 euros en los municipios de la zona territorial 1.

en los municipios de la zona territorial 1. Hasta 180.000 euros en los municipios de la zona territorial 2.

Entre las ciudades donde se puede optar al aval para comprar una vivienda de hasta 260.000 euros figuran Vigo, A Coruña y Pontevedra. En otros municipios, como Baiona, Cangas, Allariz o Xinzo de Limia, el límite establecido es de 210.000 euros.

Estos importes corresponden al precio de la vivienda y no incluyen los impuestos ni los gastos derivados de la compraventa. Para comprobar qué límite se aplica a cada inmueble, es necesario consultar la clasificación municipal recogida en el anexo II de la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Cómo solicitar el aval antes del 30 de octubre

La tramitación debe realizarse por internet, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. No obstante, antes de presentar la documentación, los interesados deben contactar con una entidad financiera adherida al programa para que estudie su situación y emita un informe favorable a la operación hipotecaria, condicionado a la concesión del aval.

Este paso es importante porque tener derecho a solicitar la garantía pública no significa que el banco esté obligado a conceder la hipoteca. La entidad analizará la solvencia de los compradores y las características de la operación antes de autorizar la financiación. Una vez reunidos el informe bancario y los documentos que acrediten la situación personal de los solicitantes, deberá presentarse el formulario correspondiente, junto con los anexos y justificantes exigidos.

El procedimiento se resuelve por concurrencia no competitiva, de modo que las solicitudes se tramitan conforme a las reglas de la convocatoria y a la disponibilidad presupuestaria, sin una competición por puntuación entre los solicitantes. El plazo termina el viernes 30 de octubre de 2026 a las 14:00 horas, aunque puede agotarse antes el presupuesto disponible.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y acceder al formulario en la sede electrónica de la Xunta, procedimiento VI402B. También pueden revisar las condiciones y los límites de precio en la convocatoria publicada en el DOG.