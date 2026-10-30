Asun Chamoso 30 OCT 2026 - 05:29h.

Júlia Consuegra es la creadora de Mas de l'Alegria, una empresa familiar centrada en la biodiversidad

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LleidaEl proyecto más personal de Júlia "lleva cuatro años cocinándose". Esta ingeniera agrónoma de Barcelona soñaba con vivir en el campo desde que tiene memoria. Con la familia, se planteó un cambio de vida. Y escogieron una casa con una finca en Lleida: "Pasa por una vida más sostenible. Se ha rehabilitado el edificio con materiales de bioconstrucción y el consumo energético no es de energía fósil. Mi inquietud era compartir lo que me apasiona, que es vivir en el campo y de una forma sostenible con los demás". Y a esa pasión la ha llamado Mas de l'Alegria. "Significa cómo nos sentimos cuando estamos aquí y cómo queremos que se sientan los demás", confiesa Júlia Consuegra, creadora de esta empresa agrícola familiar.

Es un terreno de dos hectáreas de regadío, en la partida de Cunillàs, en plena Horta de Lleida. "Cuando llegamos no había nada plantado desde hace 15 años y estamos empezando ahora. Poco a poco vamos avanzando. Tenemos una zona de hortalizas y frutales como cerezos, albaricoqueros, higueras y granados. Queremos que el producto estrella de esta finca sean los frutos rojos, que serían las fresas y las frambuesas. Como hay calor extremo en verano, hemos creado un ecosistema agroforestal en el que los árboles les den apoyo y sombra para que crezcan", detalla Júlia.

Para que ese ecosistema sea lo más rico posible, "pasa por plantar el máximo de especies y variedades de diferentes plantas. Cuanto más rica sea en biodiversidad, más saludable es el sistema y están las plantas, que dan más producto. Ahora, en otoño, tenemos hierbas aromáticas como tomillo, romero, salvia, hisopo, menta o melisa. Ofrecemos lo que hay en cada momento en el campo".

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El diseño está basado en la permacultura y la agroforestería: "La primera es un concepto de vivir con el mínimo impacto ambiental. Entran cuestiones como las energías renovables. Aprovechamos el agua de la lluvia y se depura la de los lavabos. Los residuos orgánicos se convierten en compost, un adobo para las plantas. Es economía circular a nivel de una finca. Es un concepto australiano de los años setenta. Y la agroforestería sintrópica es una forma de cultivar, que consiste en imitar cómo funciona un bosque. Es tener árboles, arbustos y hierbas plantados juntos porque, entre ellos, crean relaciones beneficiosas. Se consigue un sistema con variedad de alimentos que se regula él mismo".

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Una venta directa y una experiencia

Cuando la finca esté a pleno rendimiento, la filosofía es "que se venga a hacer la compra en vez de ir a la tienda y sacarla de las estanterías, lo coges directamente del campo. Es venir y poner en un cesto las frutas y las hortalizas que quieres, ir a caja, pesarlas y pagarlas. Es una práctica extendida en Europa y Estados Unidos. Es ir a comprar la fruta y la verdura al campo directamente. Diría que una finca, que desde el inicio esté pensada para funcionar con este sistema de autocosecha, no la conozco. Pueden venir familias que compran a pequeña escala y con mucha variedad. Es una venta directa y una experiencia de estar en el campo recogiendo tu propia fruta".

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El momento de la autocosecha llegará en primavera, con las fresas y las frambuesas. Para la fruta, "se ha de tener paciencia porque los árboles los hemos plantado este año". Cuando empiece a caminar el proyecto, "se ofrecerá una autocosecha guiada para los que vienen por primera vez. Se les explicará la finca, cómo trabajamos y cómo recoger. Se puede llenar el cesto con lo que quieras. A partir de entonces, ya puedes venir por libre. Te damos un cesto y unas tijeras, recoges lo que quieras, pasas por caja y te lo llevas a casa".

Para Júlia, "es muy importante que las personas que no tienen un acceso fácil al campo puedan estar en contacto de una forma fácil con la tierra. Quiero ser ese nexo. Lo hago porque soy feliz cultivando y pienso que lo que me hace feliz también lo hará a otras personas y tengo ganas de compartirlo".