Iván Sevilla 07 NOV 2026 - 18:18h.

Actualmente, la ganadería cuenta con 23 vacas vianesas adultas en más de 37 hectáreas de terreno en Lousame, A Coruña

Los criadores de la raza autóctona tradicional gallega en peligro de extinción trabajan en la granja para su conservación

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A CoruñaUna ganadería bovina que fue premiada en el municipio de Lousame (A Coruña) se enorgullece de haber logrado un hito productivo y biológico con sus longevas vacas vianesas que suman más de 12 partos.

En concreto, en la explotación ganadera hay 11 ejemplares cuya edad actual supera ya los 15 años y, además, se han ido reproduciendo con éxito para contribuir a conservar una raza tradicional autóctona en peligro de extinción.

Por eso, en los primeros premios ExceRazas, que convocó y otorgó la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, sus criadores se llevaron el diploma en la categoría 'Legado y Vigor'.

Para darles tal reconocimiento el 22 de octubre, el jurado valoró la fecundidad total de los ejemplares más longevos de la raza. Los galardonaron por su trayectoria en la preservación de la vianesa.

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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, estuvo visitando posteriormente la granja que gestiona María del Carmen del Río y que cuenta actualmente con 23 vacas adultas.

Pastan en una extensión de terreno de algo más de 37 hectáreas, al aire libre. Do Campo resaltó el esfuerzo y el trabajo diario de la mujer para mantener vivo el patrimonio ganadero y, en concreto, el de la raza vianesa.

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Ayudas económicas para la conservación de las razas

Las otras cuatro autóctonas gallegas en riesgo de desaparecer son la Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá. Para evitar que ello suceda, desde el Gobierno autonómico se destinan ayudas económicas.

En la convocatoria del 2016, el presupuesto ha sido de 270.000 euros dirigidos a asociaciones de criadores oficialmente reconocidas para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de los programas de cría.

Este dinero contribuye a financiar las labores de conservación, mejora genética, control del rendimiento y mantenimiento de los bancos de germoplasma.