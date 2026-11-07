Rodri, Cucurella, el Mago Pop, Bruno Mars o Shin-chan, entre las novedades de los caganers para Navidad

Asun Chamoso 07 NOV 2026 - 18:21h.

Figuras del deporte, la música, la política y la cultura popular se incorporan al catálogo de Caganers.com

Entre los caganers más vendidos, están Donald Trump, Leo Messi y Lamine Yamal

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GironaLa Navidad está casi a la vuelta de la esquina y las novedades de los caganers para el pesebre ya están aquí. Los futbolistas Rodri, Cucurella o Haaland, pasando por los cantantes Ed Sheeran y Bruno Mars, el Mago Pop, personajes como Shin-chan o Rapunzel, famosos de la gran pantalla como Bruce Lee y también políticos como la primera ministra japonesa o el presidente de Corea del Sur son algunas de las nuevas figuras creadas por Caganer.com.

"Hemos intentado abarcar muchos ámbitos: la música, el deporte, la política, los dibujos animados o la cultura. No dejamos de intentar salirnos de los clásicos, probando con personajes diferentes para ver cómo funcionan", explica Marc Alós, escultor y copropietario. Con las 37 nuevas creaciones, el catálogo de las figuras navideñas, elaboradas artesanalmente, a mano y una a una, llega a las 750 en las tres décadas de historia de la empresa de Torroella de Montgrí (Girona).

Sin contar el caganer clásico del campesino con barretina, la figura más vendida es la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le siguen la versión de Leo Messi con la camiseta del Barça y el Balón de Oro, el futbolista azulgrana Lamine Yamal, creado hace poco más de dos años, y el maestro Yoda, uno de los personajes del universo de Star Wars.

Fútbol, boxeo, F1 o baloncesto

Un año más, una de las familias de caganers que más crece es la del mundo del fútbol. Esta temporada se estrenan dos jugadores que, después de ganar el Mundial, han llegado a jugar a la liga española: uno con la camiseta del FC Barcelona, Rodri, y otro con la del Real Madrid, Cucurella. También tendrá su propio caganer el noruego Erling Haaland, con la camiseta del Manchester City y otro con la camiseta de su selección. Lamine Yamal y Ronaldinho estrenan nuevas versiones de su caganer.

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Fuera del fútbol, el luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria y el piloto de F1 Lando Norris tendrán su propia figura. "Son dos deportistas con muchos seguidores en todo el mundo y creemos que vale la pena hacer crecer otras ramas del deporte que no sean el fútbol", destaca Alós. El jugador de baloncesto LeBron James contará con una nueva versión, vistiendo la camiseta de los Philadelphia 76ers, su actual equipo en la NBA.

En el apartado musical, los cantantes Ed Sheeran y Bruno Mars tendrán su primer caganer. Los seguidores de Shakira y Rosalía podrán encontrar versiones renovadas. El mundo del cine incorpora la figura de Bruce Lee. En el ámbito de la cultura, el Mago Pop, el Tarlà de Girona y Karl Marx. No faltan personajes del mundo del cómic y la animación como Shin-chan y Rapunzel.

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Políticos internacionales

Una de las familias de caganers más vendidas en los últimos años son los políticos internacionales. Al nuevo modelo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se incorporan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung; el presidente portugués, António José Seguro; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Algunos años no hemos hecho políticos. El año pasado creamos más futbolistas porque hubo muchas novedades. Para esta temporada, sin embargo, hemos visto que el panorama político internacional ha cambiado mucho y hemos decidido actualizarnos en este ámbito. Nos hemos fijado en qué presidentes y políticos están más de moda y se hacen más virales, y también en qué países tenemos clientes. Por ejemplo, sabemos que en Navidad vienen muchos estudiantes surcoreanos a Barcelona, por eso hemos hecho un caganer del presidente Lee Jae-myung. Eso no significa que estos turistas compren este caganer, pero sí sabemos que, cuando pasan por delante de la tienda, les hace gracia ver a un personaje de su país. Y lo mismo ocurre con los presidentes latinoamericanos", destaca el copropietario.

Otra de las novedades es una nueva línea de figuras. Se trata de la adaptación de algunos de sus caganers para darles un aire más actual, con un estilo más realista y una forma más redondeada. De momento, contará con el caganer campesino clásico, con patinete eléctrico, el caganer gamer, el urbano, con ropa informal, el caganer creador de contenido y el disc jockey. "Queremos reflejar nuevas tendencias de la sociedad, cosas que hasta hace unos años no formaban parte de nuestro imaginario, como los instagramers o los patinetes eléctricos. Y como quienes más se relacionan con estas novedades son las generaciones más jóvenes, hemos querido adaptar esta nueva línea a un estilo más actual para ver si los jóvenes prefieren comprar figuras que no sean tan clásicas. Veremos cómo funcionan esta Navidad", concluye.