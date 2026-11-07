Redacción Galicia 07 NOV 2026 - 19:39h.

Se instala en Vigo un contador electrónico con la cuenta atrás hasta el día de Navidad

En una semana, el día 14 de noviembre, Vigo enciende las luces de la Navidad "del siglo XXI"

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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha puesto en marcha este sábado un contador electrónico con la cuenta atrás hasta el día de Navidad, una semana antes de encender las luces de la Navidad "del siglo XXI".

Caballero ha pulsado el botón para iniciar la cuenta atrás hasta el día 25 de diciembre para la Navidad de Vigo, "que es lo mismo que decir el encendido de la cuenta atrás de la Navidad del planeta", ha defendido en declaraciones a medios de comunicación.

El alcalde ha asegurado que todos los ayuntamientos del mundo "se sienten representados por el de Vigo porque esta es la Navidad del siglo XXI" y ha mostrado confianza en que el evento va a atraer a mucha gente a la ciudad.

"Queremos volver a lanzar este mensaje de cercanía, cordialidad, diversión, ocio y presencia de esta ciudad extraordinaria que es Vigo en la Navidad", ha dicho.

El tradicional encendido, el sábado 14 de noviembre

El encendido del alumbrado navideño está previsto para el próximo sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas.

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Tres horas antes habrá un desfile de Disney Plus, con experiencias e instalaciones exclusivas inspiradas en franquicias como Pixar, Marvel, Star Wars o National Geographic, con el propósito de atraer turistas extranjeros.

El despliegue navideño de este año alcanzará quinientas calles y plazas con más de doce millones de puntos led, 1.169 arcos luminosos, tres mil motivos ornamentales y la iluminación "sin daño" de más de 2.700 árboles, coronado por el árbol gigante y el bosque lumínico en la Porta do Sol.

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A este montaje se sumará un intenso programa de animación callejera tanto en los barrios comerciales como en el casco urbano con corales, rondallas, bandas de gaitas, actuaciones folclóricas, proyecciones inmersivas en edificios y conciertos matinales.