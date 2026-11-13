Venus y Saturno serán protagonistas en el cielo en diciembre: podrán verse desde España

Marta Egea 13 NOV 2026 - 06:15h.

Venus y Saturno serán dos de los planetas protagonistas del cielo en diciembre de 2026: ambos tendrán acercamientos aparentes con la Luna

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MadridDos de los cuerpos más reconocibles del sistema solar, Venus y Saturno, podrán contemplarse a simple vista siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. Sin embargo, aunque ambos estarán presentes en el firmamento, no van a aparecer juntos durante este mes, ya que ocuparan diferentes regiones del cielo y serán visibles a distintas horas.

Venus va a destacar por su brillo extraordinario durante las horas anteriores al amanecer, mientras que Saturno continuará siendo uno de los planetas más interesantes para observar después de la puesta de Sol. Además, ambos van a protagonizar acercamientos aparentes con la Luna durante diciembre, dando diferentes oportunidades a aquellos que disfrutan identificando objetos celestes.

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¿Qué es una conjunción planetaria y por qué se produce?

Las conjunciones son fenómenos astronómicos que tienen lugar cuando dos cuerpos celestes pueden encontrarse muy próximos en el cielo desde la perspectiva terrestre. Aunque visualmente pueden dar la impresión de estar juntos, en realidad pueden encontrarse separados por cientos de millones de kilómetros. La explicación está relacionada con el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Cada uno describe su propia órbita y tarda un tiempo distinto en completarla, por lo que sus posiciones respecto a la Tierra cambian constantemente.

Las órbitas planetarias se distribuyen aproximadamente en un mismo plano. Desde nuestro planeta, esto provoca que los diferentes cuerpos parezcan desplazarse por una franja común del firmamento, conocida como eclíptica. En ciertas ocasiones, sus movimientos hacen que dos planetas parezcan coincidir en una misma región del cielo.

Venus será uno de los objetos más brillantes antes del amanecer

Durante diciembre de 2026, Venus va a ocupar una posición especialmente favorable en el cielo matutino. Después de haber sido visible durante buena parte del año tras la puesta de Sol, el planeta volvió al firmamento del amanecer a finales de octubre. Su extraordinaria luminosidad permitirá reconocerlo fácilmente incluso desde las ciudades, donde la contaminación lumínica puede dificultar la observación de estrellas.

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Venus alcanzará uno de sus momentos de mayor brillo a finales de noviembre y va a continuar destacando durante diciembre. Para encontrarlo habrá que mirar hacia el este o sureste antes de que salga el Sol. Al planeta se le conoce popularmente como lucero del alba, y debe su brillo a la luz solar que reflejan las densas nubes compuestas por ácido sulfúrico de su atmósfera.

Saturno continuará visible después del atardecer

Saturno nos dará una experiencia distinta. A diferencia de Venus, durante diciembre se encontrará en el cielo vespertino y se podrá observar desde España después de la puesta del Sol. El planeta será reconocible como un punto luminoso relativamente brillante, aunque no alcanzará la intensidad de Venus o Júpiter. Conforme avance la noche, irá descendiendo hacia el horizonte occidental hasta desaparecer.

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Saturno alcanzó su oposición el pasado 4 de octubre de 2026, cuando estuvo situado en una posición especialmente favorable para su observación. Pero, aunque hayan pasado unas semanas desde ese acontecimiento, todavía será posible localizarlo durante las primeras horas de oscuridad. Su principal atractivo son sus anillos, aunque no se pueden distinguir a simple vista, sí que se pueden ver con un telescopio con aumentos suficientes.

Los acercamientos que sí podremos disfrutar en diciembre desde España

El primero tendrá lugar durante la madrugada del 5 de diciembre, momento en el que la Luna aparecerá relativamente próxima a Venus. Ambos cuerpos también formarán una composición triangular con Espiga, la estrella más brillante de la constelación de Virgo.

Durante esas horas, la Luna presentará una fase menguante y Venus va a destacar por su luminosidad. Será una oportunidad interesante para reconocer el planeta sin necesidad de instrumentos astronómicos.

Otro de los acercamientos aparentes con la Luna tendrá lugar alrededor del 17 y 18 de diciembre y Saturno será el otro protagonista. Ambos aparecerán separados por algo más de seis grados, una distancia suficiente para diferenciarlos claramente. Desde España, este encuentro se podrá observar durante las primeras horas de la noche, aunque la separación y la posición de ambos objetos cambiarán según el momento y la localidad.

El próximo acercamiento destacado tendrá lugar el 7 de mayo de 2027, cuando Venus y Saturno volverán a situarse a una separación aparente aproximada de 0,6 grados, una distancia ligeramente superior al diámetro visual de la Luna llena.

Cómo observar Venus y Saturno desde España

Para encontrar Venus durante diciembre conviene madrugar y buscar un horizonte oriental despejado. Su brillo será suficiente para diferenciarlo incluso desde zonas urbanas, siempre que los edificios o las montañas no bloqueen la visión.

En el caso de Saturno, lo más recomendable es comenzar la observación después del atardecer, cuando el cielo se haya oscurecido lo suficiente. Si se utiliza un telescopio se podrán apreciar detalles que son imposibles de reconocer a simple vista, como sus anillos.