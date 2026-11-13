Carlos Plá Valencia, 13 NOV 2026 - 07:30h.

En los últimos años ha conseguido más de 1.500 coches, algunos de ellos auténticas joyas que ha comprado recorriendo la provincias de Castellón y en plataformas como Wallapop

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El amor por los coches de Héctor la heredó de su padre. Siendo un niño, les entregó a él y a su hermano dos cajas de naranjas, una para cada uno, repletas de coches en miniatura de Hot Wheels, la icónica marca estadounidense de automóviles a escala de metal fundido creada por Mattel en 1968. "Éramos unos niños, solo queríamos jugar y los destrozamos. Solo me queda uno y no está en muy buenas condiciones", cuenta Héctor Frías, joven de 23 años nacido en Borriol que vive en Vila-real.

Una pasión que dejó olvidada en el pasado y que retomó a los 19 años. "Iba a casa de mi primo y me enseñaba los coches que se había comprado y pensé que yo también quería comprar mis coches y pensé en hacer una colección", recuerda.

En poco tiempo llenó una caja de zapatos, luego otra caja más grande y así hasta acumular más de 1.500 coches. "Empecé comprando muchos, luego tuve un parón porque me quedé en paro y después seguí y seguí, el problema es que ya no tengo más espacio en casa y a mi madre no le hace gracia", reconoce.

Una afición a la que dedica mucho tiempo y dinero. "Los coches pueden costar desde un euro y medio hasta 100, depende de los modelos y de lo exclusivos que sean", explica Héctor, que no para de recorrer la provincia de Castellón en busca de nuevas adquisiciones, además de bucear en plataformas como Wallapop o Amazon.

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Una colección sin fin

En su inmensa colección, Héctor también tiene coches en miniatura de otras marcas como Smart Box o Mini GT, aunque sus preferidos son los Hot Wheels. "Tengo un coche inglés de 1999 que forma parte de una edición exclusiva con ruedas de goma que me encanta y luego están los Ferraris, que dejaron de fabricarse en 2014, tengo dos Enzo, una barqueta y un 450 Italia".

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Unos coches que con el paso de los años y según su estado, si están en caja original o no, van aumentando su valor. "Yo no vendo mi colección ni loco, prefiero comprar más", asegura.

Lo que sí que le gustaría es abrir una tienda de coches de miniatura para poder dedicarse a su pasión. "Ese es mi sueño, pero es complicado. He pensado mucho en cómo lo haría. Me gustaría tener en vitrinas los mejores y crearía un club de socios donde sortearía algunos de ellos".

Un sueño lejano, que de momento tendrá que esperar, mientras tanto Héctor sigue buscando y comprando los modelos más deseados para hacer una colección sin fin.