Raquel Noya A Coruña, 12 NOV 2026 - 07:30h.

Xosé Luís Armesto, rector de la Universidade de Coruña entre 2011 y 2015, decidió donar su vivienda para evitar que las dificultades económicas impidan estudiar a los jóvenes

Es un piso situado en una de las zonas más cotizadas de A Coruña, que se ha vendido por 525.000 euros y, según explica, “permitirá financiar premios universitarios durante décadas”

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Xosé Luís Armesto, antiguo rector de la Universidade da Coruña (UDC), en un gesto de generosidad y solidaridad sin precedentes, ha decidido donar en vida, a la institución académica que dirigió entre el 2011 y el 2015, la vivienda que durante 15 años fue su hogar en A Coruña; con un propósito: evitar que ningún estudiante tenga que abandonar la universidad por falta de recursos económicos. Se trata de un inmueble situado en una de las zonas más cotizadas de la ciudad herculina, que acaba de venderse en una subasta por 525.000 euros, una cantidad que se destinará a financiar premios para trabajos de fin de grado.

La decisión tiene su origen en una situación que Armesto conoció de primera mano durante su etapa al frente de la universidad, como decimos, entre 2011 y 2015. En aquellos años, según expone La Voz de Galicia, coincidiendo con las dificultades económicas derivadas de la crisis, comenzó a detectar casos de alumnos que no podían afrontar el segundo plazo de la matrícula y se veían obligados a dejar la carrera.

“Vimos por primera vez que los estudiantes no daban pagado el segundo plazo de la matrícula y dejaban la carrera por no tener dinero”, recuerda el doctor en Química, nacido en A Coruña en 1948.

Desde el rectorado trataron de responder a aquella realidad mediante la creación de ayudas y fondos para quienes atravesaban dificultades económicas. Pero aquella experiencia dejó en él una promesa que quiso cumplir años después: “Prometí que ayudaría para que nadie tuviese que dejar los estudios por dinero”.

Una vivienda convertida en una donación de 525.000 euros

Armesto se jubiló en 2018 y, aunque inicialmente pensó en incluir su vivienda en el testamento, terminó decantándose por una fórmula diferente: donar el inmueble mientras todavía vivía.

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“La primera ocurrencia era dejarlo todo en herencia. Después vi que había que hacerlo en vida. Hay que aprovechar el momento, porque después nunca se sabe lo que puede pasar”, explica.

La vivienda, situada en una zona muy cotizada de A Coruña, tiene 126 metros cuadrados, además de plaza de garaje y trastero. Había sido su residencia durante más de 15 años y pertenecía a un edificio construido en 1982 por la cooperativa Rías Altas.

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La operación se cerró el pasado viernes, cuando un matrimonio de la zona, que ha preferido mantener el anonimato, se adjudicó el inmueble por 525.000 euros, superando en 75.000 euros el precio de salida.

El resultado sorprendió al antiguo rector, que reconoce estar satisfecho con la cifra alcanzada porque permitirá ampliar el alcance de la iniciativa. “Cuanto más, mejor; todo irá destinado a premios para trabajos de fin de grado. Así podrán durar 25 o 30 años”, señala en la cabecera.

Diez premios para investigar el cambio climático

La primera consecuencia de esta donación ya está en marcha. La Universidade da Coruña ha convocado los primeros Premios Xosé Luís Armesto-As Mariñas Douradas de lucha contra el cambio climático en Galicia, que cuentan con diez galardones de 1.000 euros cada uno.

Los reconocimientos se repartirán entre cinco grandes áreas académicas: Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Experimentales, Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias de la Salud. El propósito es impulsar la investigación sobre el cambio climático y reconocer los mejores trabajos de fin de grado realizados desde una perspectiva en gallego.

La elección de los destinatarios tampoco fue casual. Armesto quería que el dinero beneficiase directamente a los estudiantes que están comenzando su trayectoria investigadora. “Quería que fuese para los estudiantes de grado porque es donde hay más. Y, dado que la matrícula es gratuita, vi que el trabajo de fin de grado, que de momento es obligatorio para todos, podía ser interesante”, explica.

Su compromiso con la universidad pública

La donación responde también a su preocupación por la financiación de las instituciones académicas. El antiguo rector considera que los recursos que reciben de las administraciones apenas permiten cubrir los gastos básicos de funcionamiento. “Con el dinero que reciben de la Administración apenas pueden pagar las nóminas, la luz y la calefacción, y poco más”, sostiene.

Armesto defiende que las universidades públicas necesitan encontrar nuevas vías de financiación, entre ellas las aportaciones privadas y el mecenazgo. En su caso, asegura que pudo tomar esta decisión porque tiene cubiertas sus necesidades personales, dispone de una pensión y algunos ahorros y no tiene hijos ni hermanos a los que deba dejar una herencia.