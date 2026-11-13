Sara Andrade 13 NOV 2026 - 07:15h.

Daniel Gómez Sánchez, compositor y doctor en Musicología, ha dedicado los últimos años a estudiar la trayectoria musical de Rosalía. Ahora cuenta todo lo que sabe de ella y su trabajo en un libro

La cantante Rosalía, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026 por su proyección global de la música española

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Rosalía es una de esas cantantes que trasciende con el paso del tiempo, que será recordada -te guste más o menos- en los libros de historia, de música, por supuesto, y hasta de sociología. El torbellino Rosalía es fruto de una gran creatividad, de un talento inigualable pero también de un gran trabajo. Detrás de cada álbum, como ya ha demostrado, hay un universo de creación que pocos cantantes tienen ahora mismo, por eso, su música no sigue modas, es -sencillamente- única. De su universo creador quedó prendado Daniel Gómez Sánchez, compositor y doctor en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid, quien ha dedicado los últimos años a estudiar la trayectoria musical de Rosalía y la ha convertido en el objeto de su tesis doctoral para comprender cómo se construye un universo y una artista como ella. Fruto de esas investigaciones ha publicado 'Rosalía, universo creador' (Aguilar, 2026).

En menos de una década, Rosalía ha pasado de los circuitos flamencos y las pequeñas salas de Barcelona a convertirse en un fenómeno global. 'Los ángeles', 'El mal querer', 'Motomami' y 'Lux' dibujan una carrera marcada por la transformación constante, el riesgo y una manera de entender la creación en la que conviven el flamenco, el pop, las músicas urbanas, la electrónica, el jazz, la tradición clásica o la música coral. Hablamos con Daniel para entender qué hay detrás de la Rosalía cantante y cómo se ha ido gestando este fenómeno global e imparable.

Pregunta: ¿Cuál es el punto de partida para que pensaras escribir este libro?

Respuesta: El punto de partida es mi tesis doctoral. Ya en el año 2017, casi hace una década, asistí al concierto de Rosalía, la presentación de su primer álbum 'Los Ángeles', junto a Refri en el Teatro Lara de Madrid. Curiosamente, este teatro mítico de Madrid, fue el lugar donde Manuel de Falla presentó en el año 1915 su obra 'El amor brujo'. Entonces, como podemos ver, es un lugar lleno de misticismo musical y de vanguardia. Por aquel entonces, ya empezó a despertar un interés en mí. Aunque, si bien es cierto, que en ese concierto el formato era más cercano a lo que podría ser el flamenco, el cantaor y a su lado el guitarrista. Rosalía optó por Refri, que es un guitarrista punk.Y no había todavía danza. Un año más tarde, yo iba paseando por las calles de Madrid, por la Plaza Colón, y escuché una música hipnótica que me llevó como un canto de sirenas, pero en el buen sentido. Me acerqué y escuché: "Malamente, tra, tra, toma que toma...". Ese día llamé a mi director de tesis, Paco Betancourt, de la Universidad Complutense de Madrid, y le dije "voy a cambiar mi objeto de estudio". Así fue como decidió hacer la tesis sobre Rosalía.

Dos años después de presentar la tesis, que la presenté ya en el año 2024, Luis Cabrera, el presidente del Taller de Músics de Barcelona, del cual soy profesor asociado de composición ahora mismo, y el lugar donde estudió Rosalía, curiosamente, me pidió que diera una conferencia en el Paranimf de la Universidad de Barcelona, donde expusiese mis hallazgos principales. El más potente es que relacioné la figura de Enrique Morente, esa filosofía que él tenía, "morentiana", de libertad de creación con la de Rosalía. Y en ese lugar estaba una editora que se llama Eva Mariscal, y me propuso transformar mi propia tesis en un libro, pero que tuviera un carácter más divulgativo y que fuera accesible a un público potencial más generalista.

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P: ¿Qué punto en común encuentras en todas aquellas personas que han acompañado a Rosalía a lo largo de su carrera?

R: Rosalía proviene de un ámbito familiar de empresarios. Su abuelo Jaime, su abuelo materno, era el presidente de la empresa Suprametal, de Sant Esteve Sesrovires -la ciudad donde crece Rosalía-, Barcelona, y luego tomó la rienda su madre, Pilar Tobella. Ese ADN empresarial, y podríamos decir, con una work ethic muy intensa, hace a Rosalía ser muy astuta o exigente a la hora de rodearse de equipos de trabajo de primer nivel. Yo diría que lo que tienen en común las personas que han acompañado a Rosalía es que son gente con una ética de trabajo impecable, muy trabajadores y con mucho talento.

P: ¿Tú también crees que "el de arriba la ha señalao"? Sin duda parece que como otras artistas de su talla, ha nacido claramente con un ikigai (un propósito vital) y que nunca ha tenido dudas de lo que estaba haciendo. Cuando apareció en 'La Voz Kids', por ejemplo, dijo que ella iba a dedicarse a la música... ¡Lo tenía muy claro!

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R: En este sentido, el libro aborda la creatividad desde la identidad y la personalidad de Rosalía. En esa identidad hay un llamamiento o, como dices, un ikigai, una razón de ser que está claramente en Rosalía desde que ese día en el parque de Canals y Nubiola, de Esteve Sesrovires, donde escuchó por primera vez la voz de Camarón y, en ese momento, decidió consagrar su vida a la música y no tenía plan B. Si algo es el común denominador de toda la línea vital de Rosalía es que no había un plan B. Ella sabía que sería artista y quería serlo. Desde el día que le dijo a su madre, "mamá, quiero ser artista", ha trabajado para serlo. Y en el momento que tuvo su primera oportunidad, como dice la canción 'Lose Yourself' de Eminem, de la banda sonora de 'Ocho Millas', "you only get one chance", ella no iba a renunciar. Fue a por todas. Eso significó que hiciera un peregrinaje, un Camino de Santiago donde pidió a Dios que le cumpliese ese deseo. ¡Y vaya si lo cumplió! Pero hay que tener en cuenta que ella también tiene una disciplina, es la primera en llegar a los ensayos y es la última en irse. Su formación es exhaustiva. Es una combinación de una persona que tuvo una vocación clarísima desde su adolescencia y un compromiso por aprender el oficio de músico.

P: Como demuestras en el libro, la carrera de Rosalía es fruto de una gran educación musical, de mucho esfuerzo y también determinación. ¿Es una mente brillante? ¿Tiene Rosalía altas capacidades?

R: Ante todo, Rosalía es músico con mayúsculas. ¿Estamos, entonces, frente a una joven prodigio? La respuesta es contundente y inequívoca. Rosalía es un genio de la creación con unas altas capacidades de abstracción, sobre todo, que le permiten tomar aspectos nucleares de los estímulos o de las músicas o de las danzas que la inspiran y revisitar la tradición y proyectarla hacia el futuro.

P. Parece que en cada nuevo álbum que se supera, que busca aún más la excelencia. ¿Tiene fin ese universo creador? ¿Hay posibilidad de crisis en él?

R: Al igual que todos los grandes genios, como decía Lauryn Hill, uno de sus grandes referentes, los artistas son como un tanque de agua que se va rellenando con vivencias y experiencias. Por eso un artista no solo puede vivir en un estudio de grabación. Como Rosalía y Lauryn, hay otros artistas que van visitando y creando mundos, y eso les permite poder generar nuevas fuentes de inspiración que muchas veces van de la mano de sus etapas vitales. En el caso, por ejemplo, de 'Lux', Rosalía sintió una necesidad de vaciarse metafóricamente para poder ser receptáculo de nueva inspiración, que en este caso fue del misticismo. Entonces, considero que Rosalía, al igual que artistas prolíficos como los Beatles, tiene mucho recorrido porque ella se transforma y esa capacidad de adaptación, de mimetizarse con lo que escucha, con los estímulos, de ser una esponja y a su vez ser una visionaria, la convierte en un artista capaz de no estancarse y de prosperar y progresar.

Aunque obviamente ella atraviese, como todo ser humano, etapas de crisis, lejos de bloquearse creativamente, canaliza todas esas crisis en música. Prueba de ello fue la etapa de 'Motomami', que fue dura y que coincide con la crisis del COVID. Ella, en el álbum 'Motomami', sintió ese deseo de jugar y de disfrutar y de ser libre. En la canción 'Cute', que hace referencia a salir a la calle para ver las mariposas se ve claro.

P: Está claro que la red de personas que la sostiene es muy importante en su carrera. ¿Cómo de determinante es? ¿Qué peso ha tenido su familia e infancia estable en su trayectoria? ¿Es su hermana Pili el tándem perfecto y clave para ese éxito fulgurante?

R: Básicamente, yo explico toda esa red de personas como la barrera de coral, el coral marino. No tanto como un árbol genealógico, como se explica en otros libros, que es lineal, sino que en el coral hay interconexiones. Por ejemplo, no solo la relación madre-hija, sino también a veces hay una relación e inspiración de madre-abuela, como el caso de Rosalía.

Las abuelas de Rosalía son fundamentales, especialmente su abuela materna Rosalía, de la cual ella es heredera de su nombre. Obviamente, los dos pilares de Rosalía, nunca mejor dicho, son su madre Pilar Tobella y su hermana Pilar Vila. No quiero hacer spoilers, pero en el libro detallo exactamente cómo esos pilares le permiten tener los pies en el suelo. Por poner un ejemplo, cuando estaba terminando la era 'Motomami', Pili Vila, su hermana, le dijo: "Pero Rosalía, ¿por qué tienes la costumbre de "destruir" todas tus canciones?". En ese momento, Rosalía se enfadó o se picó -por decirlo de alguna manera-, pero ese comentario hizo que en 'Lux', se atreviese a dejar que las canciones creciesen y que tomaran el curso que tenían que tomar. Pili estudió Humanidades y eso le ha ayudado a construir ese universo referencial tan potente que nutre todo su discurso. Y, claro que sí, es clave para ese éxito tan fulgurante.

P: No es una artista flamenca o, por lo menos, no ahora. ¿Era su objetivo? ¿Fue cambiando conforme creció en la música o es una carrera pensada al milímetro?

R: Rosalía claro que es una artista flamenca. El hecho de que ahora mismo esté explorando otros géneros no significa que no sea una artista flamenca. Rosalía es un ser libre que se transforma. Obviamente, su objetivo era convertirse en un artista global, un artista de masas. Por encima de todo, es una artista auténtica con su creación. Si su creación y su inspiración la lleva por otros derroteros que no fueran, a lo mejor, tan flamencos, pues ella los explora. Ella es una artista 360º interdisciplinar que es capaz de bailar con unas coreografías exigentes como ya demostró con 'El Mal Querer'. E incluso, en 'Lux', sorprende al mundo poniéndose en puntas de ballet.

"Rosalía tiene una libertad de creación absoluta"

P: Es difícil conocer a un alma libre en el mundo de la música a los niveles en los que se mueve ella. Tú que la has estudiado de cerca y la conoces, ¿es tan libre como parece?

R: Pues la respuesta es rotunda: Rosalía tiene una libertad de creación absoluta. Si hay algo que la define, es que necesita esa libertad. Y de ningún modo está encorsetada por ninguna institución o por la industria. De hecho, muchas veces eso le lleva a tomar decisiones arriesgadas, como explorar géneros que aparentemente no son comerciales, o de posponer o alargar un proyecto. En ese sentido, es una artista que está siendo ejemplo de cómo los artistas no deben de estar sometidos a la industria y a las discográficas. Además, los procesos de creación de cada álbum han sido diferentes. Eso es lo bonito. Por ejemplo, hablando de esa libertad, a medida que ella ha ido avanzando en sus cuatro discos de estudio, ha tomado más las riendas de cada aspecto, especialmente en el tema de producción. En los primeros dos álbumes le acompañaban los productores de sus discos. En el primero, Raúl Rezni, en el segundo, El Guincho, Pablo Díaz-Reixa, como directores musicales en el escenario, en las giras. Y en el tercer álbum, 'Motomami', ella ya emprendió el vuelo.

P: ¿Cómo es su proceso de creación de cada álbum? ¿Se encierra meses en el estudio, cómo trabaja o qué método tiene?

R: No, ella necesita estar siempre conectada con la naturaleza, es su fuente de inspiración, está en su esencia. Por ejemplo, el segundo álbum lo grabó e la isla de El Hierro; mientras que, en el último álbum, 'Lux', lo compuso mirando al mar. De hecho, ella me explicó que el tema del que se siente más orgullosa, que es de 'Mio Cristo Piange Diamantie', lo compuso sentada en un piano frente al mar. A veces ella compone sentada en un piano, otras veces compone desde lo que es la coral. Hay que recordar que ella cantó en un coro en la ESMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña. En definitiva, tiene una concepción de la música en comunidad -de coro-. La inspiración para el dueto que hace con la cantante Carmiño, 'Memoria', proviene del coro. Sin embargo, en 'Motomami' -que lo compuso aislada debido a la pandemia- no hay coros. Es decir, que muchas veces los acontecimientos sociales marcan cómo un artista pueda crear un álbum. A un artista hay que entenderlo en el contexto, en sociedad.

P: En el libro demuestras que tiene cientos de referentes musicales, pero si tuvieras que escoger los más importantes, ¿cuáles serían?

R: En el flamenco, el primero sería La Niña de los Peines. Luego, a nivel folclórico, sería Lola Flores. Luego, en el tema de músicas urbanas, obviamente, estaría Kanye West, que ahora se llama G.Y.E. Kendrick Lamar. A nivel escénico de diva, yo diría que es Beyoncé, mientras que a nivel de vanguardia, Björk, y también Patti Smith, la padrina del punk. También Amy Winehouse es muy importante.