Raquel Noya A Coruña, 22 NOV 2026 - 09:47h.

Miguel Cabarcos lleva cinco años fabricando juegos artesanales con ayuda de sus padres para acercar a los escolares las diversiones de otras generaciones

La iniciativa reúne ya 36 juegos y convierte el magosto del colegio A Magdalena de As Pontes en una gran gincana en la que los alumnos de sexto también hacen de profes

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Mucho antes de las pantallas, las videoconsolas y los juguetes electrónicos, la diversión de nuestros abuelos consistía únicamente en hacer bailar una peonza, improvisar una caña de pescar o lanzar unas cuantas piezas de madera para pasar las tardes entre amigos. Un universo de juegos que muchos niños de hoy (y no tan niños) apenas conocen y que un profesor gallego se ha propuesto rescatar del olvido. Su iniciativa convierte cada magosto en una experiencia diferente para los escolares del colegio A Magdalena, en As Pontes (A Coruña), donde las castañas comparten protagonismo con los juegos de toda la vida.

Detrás de esta particular máquina del tiempo está Miguel Cabarcos, profesor de Educación Física y jefe de estudios del centro. Hace cinco años decidió aprovechar una celebración tan ligada a las costumbres gallegas como el magosto para acercar a los más pequeños una parte de la cultura popular. La idea tenía también un componente emocional: “Con mi abuela me entretenía con los juegos tradicionales”, recuerda a Informativos Telecinco.

Lo que comenzó como una iniciativa para recuperar aquellos recuerdos de infancia se ha convertido en un proyecto que no ha dejado de crecer. Este año, los alumnos han podido disfrutar de alrededor de 36 juegos diferentes, dos de ellos incorporados para esta edición. “Cada año hemos ido aumentando juegos y también descartando los que no acababan de funcionar”, explica Miguel.

Juguetes hechos a mano y una familia detrás

La propuesta tiene mucho de artesanal. Buena parte de los materiales y estructuras se han construido a mano, con la colaboración imprescindible de sus padres. “Para llevar adelante esta iniciativa fue fundamental su apoyo y ayuda”, reconoce el docente.

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Su madre se encarga de elaborar piezas de fieltro y cuidar los pequeños detalles, mientras que su padre trabaja la madera para dar forma a buena parte de los juegos. Un esfuerzo familiar que permite ofrecer a los escolares juguetes muy distintos de los que utilizan habitualmente y que, además, requieren habilidad, concentración y una buena dosis de paciencia. También el pequeño de la casa, su hijo de 5 años, alumno del colegio, participó en la jornada probando y disfrutando con cada juego, algo que le transmitió a su padre con estas palabras: "Me lo pasé requetebien papi". Un mensaje que reconforta especialmente a Miguel al comprobar que el legado familiar continúa al menos una generación más.

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Entre las propuestas hay juegos de lanzamiento, precisión y memoria, además de actividades que ponen a prueba la destreza de los participantes. Algunos de los que más triunfan son el Tira do fío, que exige coordinación y concentración; la pesca de castañas con pequeñas cañas de madera, especialmente popular entre los más pequeños; o los espacios donde los niños intentan hacer bailar una peonza.

También hay sitio para la creatividad. En uno de los juegos, los escolares utilizan el tizón con el que se han asado las castañas para pintar. Una manera de aprovechar los elementos propios de la celebración y convertirlos en parte de la experiencia.

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Una yincana perfectamente organizada

La actividad ocupa los patios del colegio y requiere una organización considerable. Los cerca de 400 alumnos no pueden participar todos a la vez ni utilizar libremente los materiales, algunos de ellos delicados y de elaboración artesanal.

Por eso, Miguel ha diseñado un sistema de equipos y estaciones. Cada grupo tiene un nombre y un color identificativo y va pasando de un juego a otro cada cinco minutos. Una dinámica que permite que todos los escolares puedan probar las distintas actividades durante la jornada.

Además, los alumnos de sexto de Primaria se implican directamente en el desarrollo de la iniciativa. Se encargan de supervisar las estaciones, explicar las reglas y ayudar a que todo funcione correctamente. Por unas horas, cambian el papel de participantes por el de profesores y “lo hacen estupendamente bien”, reconoce Miguel.

“A nivel organizativo es una actividad muy potente”, confiesa el docente, quien descarta por ahora trasladar estos juegos a los recreos. La cantidad de alumnos y la necesidad de supervisar constantemente unos juguetes hechos a mano hacen que resulte complicado mantenerlos disponibles durante el día a día: “Es complicado”, admite.

De una primera edición caótica a una tradición escolar

Cinco años después, la experiencia está cada vez más consolidada. Si al principio la organización suponía un reto, ahora los docentes conocen perfectamente el funcionamiento de las estaciones y los turnos. “El primer año fue un poco caótico, pero este año ya fue muy bueno. Los profesores conocen la sistemática y fue todo mucho más rodado”, cuenta.

Los niños, por su parte, responden con entusiasmo. “A los niños les gustan mucho”, asegura el profesor, que encuentra precisamente ahí la razón para seguir ampliando el catálogo y perfeccionando cada edición.

El secreto de su éxito podría deberse a eso, y Miguel no lo disimula: “Yo lo disfruto mucho y los niños también”, resume. Una fórmula que demuestra que aprender no siempre exige libros ni tablets y que, a veces, basta con recuperar un juego de los abuelos para convertir una jornada escolar más en uno de los días más divertidos del curso.