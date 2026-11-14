Raquel Noya A Coruña, 14 NOV 2026 - 20:00h.

'Camino Kaput' convierte al Apóstol Santiago en defensor de Galicia frente a las oleadas de turistas y el derecho a la vivienda de los lugareños

El videojuego, desarrollado por 14 jóvenes vinculados a universidades gallegas, podrá descargarse gratis desde el 24 de noviembre en móviles y ordenadores

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¿Y si los peregrinos que llegan a Santiago no viniesen a recorrer el Camino, sino a invadirlo? Esta es la peculiar premisa de Camino Kaput, un videojuego creado en Galicia que convierte al turismo masivo en el enemigo al que hay que hacer frente. Con el humor como herramienta y el Apóstol Santiago como protagonista, la propuesta lleva al universo de los videojuegos un debate cada vez más presente en la comunidad: cómo compatibilizar la llegada de visitantes con la vida de quienes residen en ella.

La iniciativa lleva la firma de Melgo Cinema, una productora coruñesa que ha decidido abordar cuestiones sociales y culturales de actualidad a través de una experiencia interactiva. El juego estará disponible de forma gratuita a partir del próximo 24 de noviembre para ordenadores y dispositivos móviles.

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El Apóstol Santiago, frente a las invasiones de turistas

La mecánica de Camino Kaput recuerda a la de Plantas contra zombis. En lugar de combatir a criaturas fantásticas, los jugadores tendrán que ayudar a Santi, una reinterpretación del Apóstol Santiago, a proteger diferentes rincones de Galicia de las sucesivas oleadas de turistas y peregrinos.

Los visitantes llegarán tanto caminando como en bicicleta y tratarán de avanzar por los distintos escenarios del juego. Una forma desenfadada de plantear una crítica a la presión turística que soportan algunos destinos gallegos, especialmente en lugares vinculados al Camino de Santiago.

Pero la propuesta no se limita a convertir la masificación en una aventura. Sus creadores han querido introducir otros asuntos que forman parte del debate social actual, como las dificultades de acceso a la vivienda, la turistificación, el cuidado del entorno y la conservación de la lengua gallega.

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De la Praza do Obradoiro a la playa de As Catedrais

El recorrido por el videojuego también es una particular ruta por algunos de los paisajes y lugares más reconocibles de Galicia. La Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela; el faro de Fisterra; las termas de Ribadavia y la Praia das Catedrais son algunas de las localizaciones que los usuarios podrán encontrar.

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La aventura estará organizada en cuatro niveles que representan las estaciones del año, de manera que los escenarios y el desarrollo del juego acompañarán el paso de las distintas épocas.

Además, Camino Kaput llegará a los jugadores en nueve idiomas: gallego, castellano, catalán, inglés, italiano, francés, alemán, portugués y coreano. Podrá descargarse sin coste para dispositivos con sistemas iOS y Android, además de para ordenador.

Catorce jóvenes y año y medio de trabajo sin inteligencia artificial

El proyecto es también una apuesta por el talento creativo que se está formando en las universidades gallegas. En su desarrollo han participado 14 personas, en su mayoría jóvenes vinculados al Grado de Creación Digital y Animación de Videojuegos de la Universidade da Coruña, al Grado de Traducción de la Universidade de Vigo y a un máster de comercialización de la UDC.

El equipo ha dedicado aproximadamente año y medio a dar forma al videojuego, con una decisión clara durante todo el proceso: no utilizar inteligencia artificial generativa y apostar por el trabajo y la creatividad humanos.

Melgo Cinema, productora fundada en 2018, está detrás de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la Diputación de A Coruña y la Generalitat de Catalunya.

El lanzamiento vendrá acompañado de otro contenido: un documental interactivo que permitirá conocer más detalles del proyecto y que estará disponible en la página web de la productora.

La presentación oficial de Camino Kaput tendrá lugar el 25 de noviembre, a las 10:00 horas, en el auditorio del Museo das Peregrinacións de Santiago. Un día después de su lanzamiento, el videojuego dará a los usuarios la oportunidad de recorrer Galicia desde una perspectiva muy distinta a la habitual: defendiendo Santiago y otros lugares del Camino, en lugar de visitarlos.