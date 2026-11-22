Avales de hasta el 100% y menos impuestos al comprar, préstamos sin intereses para la entrada o gravar a los compradores extranjeros son algunas de las medidas planteadas

El 91 % de encuestados pide más vivienda pública y un 76 % intervención estatal, según CIS

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Quien quiere cambiar de casa, pero no vivir de alquiler, suele tener que ponerse a hacer números para firmar una hipoteca a un plazo que el banco ya mira con lupa. Sin embargo, el mercado se encuentra en un momento poco amable. El euríbor a doce meses cerró septiembre con una media del 3,247% y octubre con un 3,239%, sus niveles más altos del año. En agosto se firmaron 33.841 hipotecas sobre viviendas, un 2,3% más que un año antes. El importe medio fue de 181.285 euros, un 7,7% más, y el tipo medio al inicio, del 3,08%. Casi dos de cada tres compradores, el 64,1%, prefirieron el tipo fijo.

PP: avales completos y compra sin impuestos

Alberto Núñez Feijóo concretó su oferta el 21 de octubre, y la dirigió a los jóvenes. Propone reducir un 60% el IVA de la primera vivienda, que los jóvenes no tengan que pagar impuestos en el momento de la compra y avales de hasta el 100% para acceder a una hipoteca. Lo completa con una “Hucha Hogar Joven” para ahorrar. Puso un ejemplo: con una vivienda de 250.000 euros, tras cinco años trabajando, el comprador se ahorraría 25.000 euros en impuestos y necesitaría “50.000 euros menos para firmar la hipoteca”.

La idea ya figuraba en el plan que presentaron en julio de 2025 las comunidades gobernadas por el PP. Aquel plan pretendía facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para comprar la primera vivienda, con financiación hasta alcanzar el 100 % de la totalidad del precio de la vivienda.

PSOE: avales ICO y un préstamo pendiente de convalidar

El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027 los avales del ICO para la primera vivienda. Con ellos se puede financiar hasta el 95% del precio. Los compradores no podrán tener más de 35 años en la fecha de formalización del préstamo hipotecario, salvo las familias con menores a cargo.

El decreto de vivienda añadía el préstamo Tu Casa de hasta 50.000 € al 0 % para pagar la entrada. El Congreso derogó ese decreto el 2 de octubre, por 172 votos a favor y 178 en contra.Hoy, este préstamo no se puede pedir hasta que la Diputación Permanente lo convalide. En paralelo, el Grupo Socialista registró en mayo de 2025 un impuesto que grava con el tipo de gravamen del ciento por ciento la compra de inmuebles por no residentes en la UE.

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Vox: los extranjeros, a pagar

Vox llevó al Congreso en noviembre de 2025 una iniciativa para gravar con más impuestos a los compradores extranjeros de vivienda. Con lo recaudado se pagarían bonificaciones y exenciones fiscales para españoles. Mientras esas exenciones no lleguen, propone el pago diferido de los impuestos asociados a la compra de vivienda hasta un máximo de 15 años y sin intereses. Pide también suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En 2023 ya había reclamado un tipo reducido del 4% en el IVA para comprar la vivienda habitual.

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Junts: desgravar la hipoteca

Junts ha negociado en clave fiscal. En el verano de 2026 reclamaba “exenciones fiscales para inquilinos y propietarios con hipoteca”. Una de sus peticiones era recuperar la deducción por vivienda habitual, con “un esquema parecido al que existió hasta 2012”, para quien firme su primera hipoteca. Aun así, el 2 de octubre votó en contra del decreto.

Sumar y Podemos: la sospecha sobre el aval

A la izquierda del PSOE, el diagnóstico es otro. Sumar sostuvo que los avales públicos sirvieron en otros países para subir aún más los precios. Su diputado Gerardo Pisarello lo resumió así: “Si se hace tal como se plantea, eso es dinero regalado a los bancos”. Sus propuestas pasan por prohibir comprar viviendas en mercados tensionados que no vayan a ser residencia permanente, hacer obligatoria la portabilidad de hipotecas entre bancos y vincular las hipotecas a tipo fijo a la deuda pública.

Podemos registró en mayo de 2024 una ley que autoriza a los entes locales a prohibir la compra de vivienda que no sea para residencia. Planteaba además un impuesto de 20 puntos porcentuales sobre la venta de vivienda que haya sido adquirida en los dos últimos años.