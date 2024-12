Muere un preso negro tras recibir una brutal paliza bajo custodia en Nueva York

El caso está siendo investigado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James , que ha publicado la grabación de la cámara en una sala el pasado 9 de diciembre, según recoge el diario 'New York Post'.

Brooks murió en la mañana del día siguiente tras ser ingresado en el Hospital Wynn de Utica. La muerte fue por "asfixia debido a compresión del cuello", según el informe médico. Por el momento no han trascendido detalles del motivo que llevó a la agresión y posterior muerte del hombre de 43 años.

"Mis más sinceras condolencias para la familia del señor Brooks", ha declarado James este viernes en rueda de prensa. "No me he tomado a la ligera la publicación de este vídeo, en especial en medio de las fiestas", pero "es mi deber y responsabilidad" difundir esta información, ha argumentado.