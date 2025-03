Aunque inicialmente lo negó todo, ahora en el juicio está admitiendo esas violaciones mientras da detalles escalofriantes. Reconoce, además, que hay víctimas que no se conocen porque no escribió sobre ellas o porque, según él mismo dice, destruyó los cuadernos en los que narraba las agresiones.

Cuando este miércoles su abogado le preguntó por qué no se refugiaba en ninguna circunstancia atenuante, respondió: "Porque no la tengo". Le Scouarnec, que aseguró que en una sola jornada pudo cometer hasta cuatro agresiones, afirmó que la prisión ha cambiado su visión sobre los hechos, pero reconoció que no está rehabilitado.

"He sido un pederasta durante 30 años, hay 300 víctimas y más. Eso deja una huella que no se borra de la noche a la mañana por los barrotes de una prisión. Pero desde hace ocho años hay un camino que comienza", dijo.

Confesó que durante años no reconocía como violación algunas de sus agresiones, como introducir sus dedos en la vagina de niñas, pero que ahora sí cree que lo son. "No podía reconocer que yo era un violador. Y eso me va a perseguir mucho tiempo. Ahora, saber que he sido un violador de niños, es algo terrorífico", señaló.