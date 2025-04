La investigación sigue en marcha . Es el mayor accidente en años en un sector que ya llevaba tiempo en debate. Según informa Mamen Sala, que se ha desplazado hasta el punto del que partió el helicóptero, hace décadas que los vecinos y varios legisladores locales presionan para acabar con estos vuelos turísticos por la contaminación y también por el ruido que provocan, pero hasta ahora no lo han conseguido porque se trata de uno de los mayores reclamos turísticos en esta ciudad, que aporta al año unos 50.000 millones de dólares.

"Hoy no puedo informar mucho sobre la investigación. Tenemos mucha información, pero no nos gusta especular. Hay que confirmarla. No hemos descartado nada. Es demasiado pronto", ha apuntado Homendy, que pide que cualquier testigo con fotos o vídeos colabore. Un equipo de buceadores de emergencias está trabajando en la recolección de piezas del helicóptero que cayeron al río Hudson, "incluyendo el rotor principal, la transmisión principal, la estructura de cubierta y la estructura de la cola".