"¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado...". "Te he dado una colleja, porque no me... Sí, te he dado una colleja y te la volveré a dar". Frases como estas le dijo el comisario a la subinspectora hace apenas unos meses, según unas grabaciones aportadas al juzgado.