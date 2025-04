José Cobo, uno de los cardenales españoles que participará en el cónclave para elegir al nuevo papa, atiende a Informativos Telecinco

Los cardenales de la Ciudad del Vaticano lidian con la tensión estos días hasta que se encierren para elegir al nuevo papa. Tendrán que reunirse en un cónclave que está previsto que tenga lugar entre el 5 y el 10 de mayo. A ese cónclave acuden cinco cardenales españoles. Uno de ellos es el arzobispo de Madrid, el señor José Cobo Cano, que ha atendido en directo a Informativos Telecinco.

El arzobispo de Madrd ya dijo estos días que espera que no le elijan como papa. ¿Por qué? ¿Qué supone el cargo para que públicamente los cardenales expresen ese recelo? "Evidentemente es una responsabilidad y exige un conocimiento grande de la Iglesia. Yo creo que la elección de un papa es afrontar un reto importantísimo, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Por eso yo creo que todos creemos, los que vamos allí, que no estamos capacitados. ¿Por qué? Porque esperamos que también sea Dios el que nos capacite a los que elijan".

Se da mucha importancia y mucho ruido en este momento, hay muchas quinielas, sobre si va a ser un papa asiático. Entiendo que mucho de eso es ruido, pero no sé si hay intereses también en crear ese ruido para desgastar algún candidato o para aupar a otro: "Sí puede haber muchos intereses. Depende quién y quién cuente va dando sus candidatos. Pero la vida del cónclave luego es distinta. O sea, yo creo que ahora se juega mucho en las conversaciones que hagamos entre los cardenales, internamente, fuera de focos y fuera de cámaras. Y también, sobre todo, para dar respuesta a lo que necesita la iglesia. Yo creo que ahora mismo estamos haciendo un poquito el perfil de qué es lo que necesitamos la iglesia en estos momentos. Y luego ya, pues irán apareciendo los nombres entre las votaciones".

Y ¿qué es lo que necesita la iglesia en este momento, según su opinión? "Alguien que recoja toda la tradición y todo lo que se ha sembrado anteriormente, lo que ha sembrado el papa Francisco y también alguien que, sin miedo, sepa colocarle a la Iglesia ante los grandes retos que tenemos. Lo que es el reto de la secularización, lo que es el reto de la violencia y un mundo dividido, y lo que es el reto de anunciar la esperanza a un mundo que a veces está desesperanzado. Creo que tiene que ser un hombre que recoja lo que hemos caminado, pero que sea valiente, evidentemente valiente, y que dé respuesta a los grandes retos y que sepa hablar. Francisco ya nos lo ha enseñado, pero hay que continuar por ahí, que sepa hablar con gestos y con palabras en nuestro mundo".

O sea, que no no es tanto una cuestión de origen geográfico, sino de un perfil, no alguien que conozca la iglesia desde abajo, que tenga también un cierto talento comunicativo en esta sociedad tan mediática. ¿Cree que irá por ahí los tiros? "Sí, yo creo que evidentemente no va a depender tanto de dónde ni de la edad, que muchos están barajando qué edad tiene que tener. Yo creo que va a ser más bien aquel que responda a ese perfil y a esa necesidad. Y que de alguna forma todos podamos ver que esa persona va a poder afrontar los grandes retos. No lo afrontará solo, evidentemente, pero que lo pueda afrontar de una forma nueva y, como digo, recogiendo lo que se ha sembrado anteriormente".

Se está hablando mucho estos días. Precisamente eso se habrá continuidad si se darán pasos atrás. ¿Cree que los debates que ha abierto el Papa Francisco son fácilmente? Rectificables o son puertas que se han abierto y que ya no se van a cerrar y que se seguirá creciendo en esas direcciones. "Ya son pasos dados, son pasos dados hacia el futuro. Ha puesto en marcha movimientos mucho más profundos de los que parece. A veces solo nos hemos fijado en los gestos externos del papa Francisco, pero el papa Francisco también ha generado y ha sembrado procesos muy internos en la vida de la Iglesia y eso ya no hay marcha atrás. Él ha abierto puertas, él ha entrado en diálogo con realidades que ya están abiertas y que seguirán dando curso y se seguirán potenciando, no hay marcha ya".

