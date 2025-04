Sergio Alfieri cuenta en una entrevista que estuvo con el papa Francisco el sábado antes de su muerte

El cirujano explica que no había nada que hacer y que rezaron el rosario junto a su cama

La última hora de la muerte del papa Francisco, en directo | El Vaticano decreta nueve días de luto a partir del sábado

Sergio Alfieri, jefe del servicio de cirugía oncológica abdominal del hospital Gemelli, ha sido el médico personal del papa Francisco hasta su muerte. De hecho estuvo junto a él en el último momento. “Tenía los ojos abiertos, no me respondió. No había nada que hacer", ha afirmado en una entrevista al Corriere della Sera.

Alfieri en el año 2021 se hizo cargo de la primera cirugía abdominal del papa. Según ha explicado en la citada entrevista el pontífice lo buscó y desde entonces surgió una relación de estima y cariño.

El jefe del servicio de cirugía oncológica abdominal del Hospital Gemelli ha explicado al Corriere que lo vio por última vez “el sábado después del almuerzo, en vísperas de Pascua. Y puedo decir que estaba muy bien, él también me lo dijo. Le traje una tarta oscura, tal como a él le gusta, y charlamos un rato. Sabía que al día siguiente daría el Urbi et Orbi y quedamos en encontrarnos el lunes”.

Es más, el doctor narra en la entrevista que el papa le dijo que reuniera a todos los que le habían atendido en su última hospitalización, unas 70 personas, para el miércoles. E

La llamada del enfermero del papa Francisco

Sin embargo, el lunes a las 5,30 de la madrugada recibió una llamada de Massimiliano Strappetti, el enfermero del papa. “El Santo Padre está muy enfermo, tenemos que volver a Gemelli”, cuenta el cirujano que le dijo.

"No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta que no había nada más que hacer. Estaba en coma”

“Prealerté a todos y veinte minutos después estaba allí en Santa Marta, pero parecía difícil pensar que fuera necesaria la hospitalización. Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Me di cuenta de que no tenía problemas respiratorios y luego intenté llamarlo pero no respondió. No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta que no había nada más que hacer. Estaba en coma”, ha confesado el médico del para Francisco al citado diario italiano.

Preguntado por qué no lo llevaron al hospital ha sido contundente. “Corríamos el riesgo de dejarlo morir durante el transporte, expliqué que la hospitalización habría sido inútil. Strappetti sabía que el papa quería morir en casa, cuando estábamos en Gemelli siempre lo decía. Falleció poco después”. Junto al enfermero del papa, el resto de su personal sanitario, secretarias y al cardenal Parolin, rezaron.

