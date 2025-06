La artista neoyorquina Leanna Perris protagonizó un altercado violento en un vuelos en Nueva York, agrediendo a una pasajera y lanzando insultos por su físico

Un vídeo viral muestra a la artista neoyorquina Leanna Perris en un altercado con una pasajera durante un vuelo de Southwest Airlines en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York. En las imágenes, se puede ver cómo la agresora grita e insulta a otra mujer, a la que agarra del pelo, mientras profiere comentarios ofensivos relacionados con su físico. Entre los gritos se escucha: "No me quiero sentar con una gorda".

El incidente ha generado una fuerte polémica en redes sociales, donde numerosos usuarios critican el comportamiento de la artista y lo relacionan con un presunto estado de embriaguez.

En el vídeo la artista agarra violentamente del pelo a la víctima mientras grita "no me quiero sentar con una gorda, no me quiero sentar con esa mujer gorda".

Detenida con bridas de plástico

"¡Cierra la puta boca, no me toques!", escuchamos decir a la cantante justo antes de agarrar violentamente del pelo a la víctima, que ni con ayuda de los pasajeros y el personal del avión consigue parar el ataque y que la cantante la suelte. Detenida e inmovilizada con bridas de plástico.

Tras varios intentos por parte de la tripulación y algunos pasajeros, la agresora fue finalmente inmovilizada con bridas de plástico y obligada a soltar a la mujer. En ese momento, Leanna Perris comenzó a lanzar una serie de insultos dirigidos al físico de la pasajera, con expresiones como: “Mira a esa mujer gorda, mira a esa perra gorda, ni siquiera se le ve el estómago”.

Leanna también dijo: “Mira su outfit horrible. Ni siquiera puede hablar porque está avergonzada” mientras seguía esposada. Además, escupió a la víctima y continuó con más vejaciones contra la pareja de la agredida.

Acusada de asalto y conducta desordenada

Finalmente fue retirada en una camilla, llevada al hospital para una revisión y posteriormente trasladada al Departamento de Correcciones de Nueva York.

Leanna Perry no es una artista cualquiera: su trabajo como diseñadora visual ha participado en campañas para marcas reconocidas como Adidas, Maybelline, Steve Madden y MAC Cosmetics. Horas después del altercado, su portafolio online y sus perfiles en redes sociales fueron eliminados, tras una avalancha de críticas y memes.

Las autoridades la acusaron formalmente de asalto agravado, además de cargos por conducta desordenada, resistencia al arresto y acoso. Fue puesta en libertad ese mismo día, pero deberá presentarse ante la justicia el próximo 3 de septiembre.