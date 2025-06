Alejandro Sanz se ha pronunciado tras las declaraciones de Ivet Playà. "No consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin", señala

Alejandro Sanz e Ivet Playà se conocieron "personalmente" en junio de 2023 en Córdoba cuando ella tenía 24 años

Compartir







Alejandro Sanz ha dado un paso al frente y ha vuelto a responder públicamente a las acusaciones lanzadas por Ivet Playà, la joven que afirma haber sido "manipulada" emocionalmente por el cantante tras mantener un vínculo sexual. Las palabras del popular cantante llegan después de la controvertida entrevista de la joven en el programa '¡De Viernes!'.

La declaración del intérprete de 'Corazón partío' ha llegado a través de su canal oficial en WhatsApp, plataforma cada vez más utilizada por artistas para comunicarse directamente con sus fans. "A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bellos conmigo", comienza.

En el comunicado emitido este martes, coincidiendo con el día del Fam Sanzero, Sanz se abre en canal y deja claro que no está dispuesto a tolerar lo que considera una campaña de descrédito. "Jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin", asevera.

PUEDE INTERESARTE Así es el nuevo disco de Alejandro Sanz: sobre el amor y la pérdida y colaborando con Shakira 20 años después

Además, ha recalcado que, pese a que "no soy perfecto y tiene "muchos defectos", uno de ellos "no es ser un miserable". "Hago música, a eso me dedico", reflejando que no piensa permanecer en silencio ante lo que él describe como una manipulación de su imagen y de su persona.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También ha querido decir a sus seguidores que "hay quienes se arrugan y quienes huyen, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos". "Nosotros sabemos y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día que defender la verdad por encima de todo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cantautor ha confesado que "siente vergüenza" cuando "exponen mi vida privada" como ahora, "pero no pienso dar un paso atrás". "He pasado por momentos muy malos y en esos momentos he sido muy vulnerable, pero creedme que eso no me va a hacer dudar ni un momento de lo bello que hemos construido".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Al final, el compositor escribe: "Os quiero, soy vuestro y no puedo estar más feliz. No hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como me dijo mi primo David antes de morir. Lo único que importa en la vida son las buenas personas. Feliz día mi familia bella".

Aunque no menciona a Ivet Playà por su nombre, la misiva va claramente dirigida a las declaraciones que ella ofreció en el espacio de Telecinco, en las que hablaba de una relación personal con el cantante que, según ella, le causó daño emocional. La joven aseguraba que Sanz habría jugado con sus sentimientos. "Me doy cuenta que el Alejandro que yo idolatraba no existía", afirmaba en el programa.