Buscan a unas 20 niñas de un campamento arrasado por el río Guadalupe en Texas, EEUU

Los servicios de emergencia y rescate en Texas (Estados Unidos) continúan sus trabajos para encontrar a supervivientes de la súbita crecida del río Guadalupe, entre ellas, esperan, la veintena de niñas, la mayoría de entre 7 y 8 años, de un campamento cristiano que fue arrasado por la corriente.

Mientras tanto, las lluvias torrenciales amenazan con nuevos desbordamientos. Este desastre natural ha dejado por el momento 27 muertos (18 adultos y 9 niños) en el centro y el sur del estado, en la región conocida como Texas Hill Country, según ha informado el gobernador, Greg Abbott.

El campamento, destrozado por la riada

El político ha preferido no especular sobre la situación de las, aproximadamente, veinte menores que se encontraban en el Campamento Mystic, fundado en 1926 y administrado por la familia Eastland desde la década de 1930. En el momento de la crecida del río, albergaba a unas 750 niñas.

Según ha informado el diario 'The New York Times', desde la gerencia del campamento enviaron un correo electrónico a las familias de las menores después de la catástrofe. En el mismo, informaban sobre las inundaciones y notificaban que algunas de ellas no habían sido todavía encontradas.

Además, indicaban que estaban colaborando con las operaciones de rescate de los efectivos desplegados en la zona, aunque no contaban con luz, ni agua ni servicio de Internet. También tenían serias dificultades para lograr más ayuda puesto que una ruta cercana al campamento se encontraba completamente anegada.

Desde el citado campamento, recoge 'La Nación', resaltan que "el personal se esfuerza por brindar a las jóvenes un ambiente cristiano y sano donde puedan desarrollar sus cualidades personales y su autoestima. Cada verano, Mystic desafía a sus campistas a alcanzar los ideales de ser mejores personas, sacar lo mejor de ellas y crecer espiritualmente", añadiendo que las amistades que allí se forjan quedan "para toda la vida".

Al menos 850 personas evacuadas

El Servicio Meteorológico del estado ha avisado durante las últimas horas de amenazas de inundaciones en casi una decena de poblaciones y ha recomendado a más de 100.000 residentes que se desplacen a lugares elevados. Al menos 850 personas han tenido que ser evacuadas.

"Ha caído más de 30 centímetros de lluvia durante la noche. Los arroyos han crecido rápidamente y las aguas están comenzando a descender río abajo en los condados de Burnet, Williamson y el noroeste de Travis. Se están realizando numerosos rescates acuáticos. Busque terreno más alto de inmediato si se encuentra cerca de un posible desbordamiento", ha subrayado el servicio en su cuenta de la red social X.

Las autoridades locales han manifestado que el volumen del agua subió a tal velocidad que no fue posible emitir órdenes de evacuación a tiempo. "Esto ocurrió muy rápido, en un periodo muy corto que no podía preverse ni siquiera con el radar", apuntó Dalton Rice, administrador municipal de Kerrville, la cabecera del condado, durante una conferencia de prensa citada por NBC News.

Por otra parte, el presidente del país norteamericano, Donald Trump, ha reiterado este sábado sus condolencias en su plataforma Truth Social antes de confirmar que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, iba a desplazarse hasta la zona damnificada. El mandatario ha trasladado en su nombre y en el de la primera dama, Melania, sus oraciones "por todas las familias afectadas por esta terrible tragedia".

"Nuestros valientes socorristas están en el lugar, haciendo lo que mejor saben hacer. Que Dios bendiga a las familias y a Texas", ha concluido el líder republicano en su mensaje.