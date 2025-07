Una de las madres que ha podido reencontrarse con sus hijas tras las inundaciones en Texas ha lamentado que el campamento no tomara más medidas

Elino, una de las niñas supervivientes del campamento de Texas, narra cómo el agua arrasó todo: "Quedó destruido"

Las devastadoras inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Guadalupe han dejado ya al menos 52 muertos en el estado norteamericano de Texas, en especial en el condado de Kerr, donde ya han muerto 43 personas, entre ellas 15 niños. Además, hay una cifra indeterminada de desaparecidos, entre ellos una veintena de niñas del campamento cristiano Camp Mystic.

Serena Hanor Aldrich es una de las madres afortunadas que ha podido reencontrarse con sus hijas tras las trágicas inundaciones. Las menores, de 9 y 12 años, todavía no han compartido muchos detalles sobre lo vivido durante el rescate tras las fuertes inundaciones, pero su madre ha lamentado que desde el campamento no se tomaran más medidas de prevención pese a las alertas que se emitieron sobre las fuertes lluvias en la localidad. La mujer ha insistido en que el personal “debería haber estado al tanto” de las alertas, recoge 'The New York Times'.

En el campamento había 750 niñas

La noche de la tragedia, en Camp Mystic dormían unas 750 menores. Aunque la mayoría consiguió ser evacuada a tiempo, al menos 27 menores continúan en paradero desconocido. Las cabañas más afectadas por las inundaciones fueron las que estaban más próximas al río Guadalupe, donde se alojaban las niñas de 8 y 9 años.

Los directores del campamento tuvieron que solicitar asistencia aérea de emergencia a las autoridades ante la crecida del río y reportaron que había muchas niñas que no habían podido localizar y que algunas cabañas del campamento parecían haber quedado inundadas y posiblemente arrasadas.

La División de Gestión de Emergencias de Texas y otras agencias han desplegado 14 helicópteros, 12 drones y 9 equipos de rescate (compuestos por entre 400 y 500 personas en total) para ayudar en las operaciones de búsqueda.

El Departamento de Seguridad Nacional ha activado por su parte a la Guardia Costera y a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias para ayudar a buscar a los desaparecidos, según explicó la portavoz de la cartera, Tricia McLaughlin, en una publicación en la red social X.

Así es Camp Mystic, el campamento arrasado

Camp Mystic es un campamento de verano cristiano para niñas. Como explican en la web del campamento, fue fundado en 1926, y "se encuentra entre cipreses, robles y nogales en la región montañosa del centro-oeste de Texas, a orillas del hermoso río Guadalupe".

"El personal de Mystic se esfuerza por brindar a las jóvenes un ambiente cristiano sano donde puedan desarrollar cualidades personales y autoestima excepcionales", explican. Camp Mystic ofrece más de 30 actividades, entre las que destacan tiro con arco, piragüismo, buceo, pesca, montar a caballo, canoa o baile.

Una de las supervivientes de ese campamento, Elinor Lester, de 13 años, ha narrado al medio France24 cómo vivió la tragedia: "El campamento quedó completamente destruido", asegura. “Fue realmente aterrador”, lamenta.

La menor se despertó sobre la 1:30 de la madrugada debido a los fuertes truenos y lluvias. Elinor dormía en la cabaña del campamento junto con niñas de su edad, en un terreno elevado conocido como Senior Hill. Las menores tuvieron que atravesar nadando hasta otro campamento, donde fueron rescatadas por un helicóptero. Sin embargo, las niñas más pequeñas del campamento, se alojaban en unas cabañas situadas en la orilla del río y no pudieron ser rescatadas a tiempo.