“Todos los pacientes que yo vi, todos los pacientes que se atienden, todos están desnutridos, sin excepción", señala desde el plató de Informativos Telecinco

El estremecedor relato de un médico tras volver de Gaza: "Está totalmente arrasada, como si hubiera caído una bomba atómica"

La guerra en Gaza, que se extiende ya un año y diez meses, se ha cobrado la vida de más de 61.000 palestinos mientras la ayuda humanitaria entra a cuentagotas en la Franja. La ONU insiste: es insuficiente y su población muere entre el hambre y los incesantes bombardeos de Israel. Así lo relata Raúl Incertis, médico de la OMS en Gaza, quien acaba de pasar cuatro meses trabajando en los hospitales de la Franja.

Entrevistado en el plató de Informativos Telecinco y preguntado por la hambruna como arma de guerra, asegura que “no es nueva, porque desde que empezó la agresión israelí se lleva produciendo, pero ahora es mucho más fuerte”.

“Todos los pacientes que yo vi, todos los pacientes que se atienden, todos están desnutridos, sin excepción. Mis compañeros han perdido una media de 25-30 kilos. Eso genera muchísima frustración en la población, que tiene que verse abocada a reforzar camiones de ayuda”, explica.

El horror de Gaza y la masacre a la población civil

Con experiencia en Afganistán, Yemen o el Líbano, Raúl Incertis expone el horror de Gaza y recalca que esto es “un genocidio”, tal como señala Naciones Unidas.

“Nosotros reportamos mucha intencionalidad. Absoluta intencionalidad por parte del Ejército Israelí a la hora de matar civiles. Nunca había estado en un lugar donde se masacrara a la población civil de esa manera, con esa impunidad. Los números de niños mutilados que he visto en el hospital… es algo impresionante. Diariamente”, lamenta.

Incertis, además, es observador internacional y acaba de mandar un informe a la ONU en el que pone nombre a las cifras. Habla de Omar, de 5 años, muerto por heridas de bomba; Misbah, de 9, que vivirá con medio cuerpo paralizado por un impacto de bala en la cabeza; Ashraf, de 17, con ambas piernas mutiladas… Y la lista sigue y sigue.

Preguntado por cómo se recompone uno después de, no solo reportarlo, sino verlo, el médico sostiene que a él no le preocupa mucho su estado porque “afortunadamente” ha podido “salir después de cuatro meses” y vive en un “país en paz”, pero sí subraya su preocupación por los compañeros que siguen en la Franja tras mucho tiempo sin salir de allí

“Llevan más de 20 meses con la enorme y absoluta diferencia de que yo he conocido compañeros a los que los han matado a todos sus hijos. Estaba trabajando con ellos. Había compañeros que habían muerto sus padres y todos sus hermanos. Mis propios compañeros eran víctimas y al mismo tiempo eran profesionales. Ellos llevan más de 20 meses viendo lo que yo vi en cuatro meses, con la diferencia de que son sus propios familiares los pacientes y son sus propios conciudadanos. Con lo cual, me preocupa mucho su estado mental”.

“Están quemados, tienen el síndrome del profesional quemado, y sobre todo tienen estrés postraumático. Pero no es ‘post’, porque el trauma continúa”, apostilla.

Los trabajos sanitarios en Gaza, sin el material necesario

Sobre el terreno, además, los profesionales sanitarios trabajan sin el material y las medicinas necesarias, luchando también contra el hambre y con apenas descanso.

“Poco descanso. Ellos hacen turnos, con 60-70 horas a la semana. Cuando acaban de trabajar tienen que ir a su chabola”.

“Estamos hablando de ilustres cirujanos o médicos que tenían su apartamento en la playa, su apartamento en la ciudad, sus hijos en la universidad… Esta gente se tiene que ir a una chabola en la zona humanitaria, donde se dijo a la población que fuera para no ser bombardeada, pero esta zona humanitaria es bombardeada todos los días”.

“Nosotros recibíamos todos los días dos o tres familias bombardeadas y el trabajo para ellos continúa. Tienen que ir a buscar harina, a buscar agua con sus hijos, trocitos de madera para cocinar, algún lugar donde poder asearse… Les han llevado al paleolítico de golpe”, relata.

Los ataques sobre los hospitales en Gaza

Por último, preguntado sobre si vio terroristas en el hospital donde trabajaba, –uno de los principales que quedan ahora–, así como si vio terroristas en él, algo que Israel suele argumentar para perpetrar sus ataques sobre ellos, Raúl Incertis contesta con claridad: “No. No vi. Una vez atacó el hospital una milicia armada por Israel; la milicia de Al Shabab, que vino y produjo un ataque horrible con ametralladoras, granadas... Había drones israelíes fuera del hospital y había personal de la seguridad del hospital que atacó a la milicia para protegernos a nosotros, pero en ningún momento vi yo nada al respecto”, sentencia.