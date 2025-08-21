Romain e Inès, vecinos de Burdeos, socorrieron a los madrileños alcanzados por un rayo en los Pirineos: él pidió auxilio a una pastora

Una pastora dio la voz de alarma para salvar a la pareja de madrileños alcanzada por un rayo en Francia

Estos días se ha podido saber que una pastora fue clave para activar el rescate de la pareja de madrileños de unos 60 años que el pasado 18 de agosto fue alcanzada por un rayo mientras hacía senderismo en los Altos Pirineos franceses.

Pero ahora ha salido a la luz un nuevo detalle fundamental: fue un joven excursionista francés quien, tras encontrar a los heridos, corrió durante tres cuartos de hora sin parar para dar con esa pastora y pedir ayuda. "Lo di todo", ha relatado días después.

Romain e Inès encontraron a la pareja de madrileños: ella estaba en el suelo y él desorientado

Romain, un ingeniero mecánico de Burdeos, se encontraba en la zona con su novia, Inès, realizando una travesía por el valle de Géla, en la región de Aragnouet, muy cerca de la frontera con España. La pareja había acampado la noche anterior junto al lago Barroude y esa tarde se dirigían al pico de Port Vieux, a 2.723 metros de altitud.

Alrededor de las 14:00, una nube oscura comenzó a formarse sobre los picos y decidieron guardar su material de senderismo y las cañas de pescar. "Cuando la vi, le dije a mi novia que lo mejor era bajar y buscar refugio", explicó Romain al diario 'La Dépêche'.

Poco después, cayó un rayo. Media hora más tarde, mientras seguían descendiendo, Romain e Inès se toparon con una escena alarmante: dos personas heridas cerca de un rebaño de vacas. Se trataba de la pareja española. "Los zapatos, el teléfono y la mochila de la mujer parecieron explotar", relató Romain, aún consternado. La mujer estaba tendida en el suelo, mientras que el hombre, aunque de pie, estaba completamente desorientado por la descarga. El joven ingeniero llegó a pensar que las vacas lo habían embestido.

Durante 45 minutos, Romain atravesó el valle a toda velocidad

La mujer, que recibió el impacto directo del rayo, presentaba heridas muy graves. Tras la alerta y la llegada de los servicios de emergencias, fue evacuada en helicóptero a un hospital en Toulouse, mientras que su marido fue ingresado en estado grave en el hospital de Tarbes. Ambos caminaban con precaución, sin objetos metálicos ni exponerse a zonas elevadas o árboles aislados, según destacó la Gendarmería francesa, que descartó cualquier imprudencia. La tormenta, aseguran, fue totalmente inesperada.

Ante la falta total de cobertura telefónica en la zona, Romain decidió correr en busca de señal. Durante 45 minutos atravesó el valle a toda velocidad, guiado únicamente por la urgencia. Aunque practica 'trail running', asegura que nunca se había exigido tanto físicamente: "Lo di todo, pero tenía sentido". Mientras él corría, Inès se quedó junto a los heridos, asegurándose de que no quedaran solos.

En su camino, Romain se cruzó con otra pareja de excursionistas que se unió a la búsqueda de ayuda. Finalmente, lograron encontrar a una pastora de la zona que conocía bien la montaña y sabía dónde podía enviar una llamada de auxilio. Fue ella quien alertó a los servicios de emergencia, cuya rápida intervención fue vital para que la pareja madrileña siguiera con vida. El accidente, que parecía tener todos los ingredientes de una tragedia, se ha convertido en una historia de solidaridad y reacción humana ante lo imprevisible. "En la montaña, todo puede cambiar muy rápido", reflexionó Romain. Una lección que él y su novia no olvidarán y que puede salvar dos vidas.