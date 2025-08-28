Decenas de edificios resultaron dañados durante el ataque y un jardín de infancia sufrió daños una semana antes del inicio del curso escolar

Catorce muertos, tres de ellos niños, y decenas de heridos en un ataque masivo con misiles y drones en Kiev, Ucrania: incendios en guarderías, viviendas y oficinas

El número de muertos a causa del "ataque masivo" ejecutado durante las últimas horas por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a 19, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han indicado que las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona.

El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram que unas diez personas continúan bajo los escombros en el distrito de Darnitsia.

Previamente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha explicado que al menos tres de las víctimas mortales son niños, y ha denunciado que se trata de "un asesinato horrible y deliberado de civiles".

"Los rusos no optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques. Durante la noche, en Kiev, decenas de edificios resultaron dañados: viviendas, oficinas y empresas civiles. Entre ellos, el edificio donde se encuentra la Delegación de la Unión Europea en Ucrania", ha indicado Zelenski a través de su cuenta en la red social X, donde ha insistido en que "es crucial que el mundo reaccione con firmeza".

Zelenski pide nuevas sanciones duras a Rusia

Así, ha subrayado que "Rusia debe poner fin a esta guerra, que inició y que continúa". "Ante el incumplimiento del alto el fuego y los constantes intentos rusos de evadir las negociaciones, se necesitan nuevas sanciones duras. Solo esto puede funcionar. Los rusos solo entienden de fuerza y presión. Por cada ataque, Moscú debe sufrir las consecuencias", ha reiterado.

"La muerte de niños debería provocar sin duda una emoción mayor que cualquier otra cosa. Estamos esperando la reacción de todos aquellos en el mundo que pidieron la paz, pero que ahora suelen guardar silencio en lugar de adoptar posiciones de principio", ha subrayado el mandatario ucraniano, quien ha pedido "nuevas y duras sanciones contra Rusia por todo lo que está haciendo".

"Ya se han incumplido todos los plazos, se han arruinado decenas de oportunidades diplomáticas. Rusia debe sentirse responsable de cada ataque, de cada día de esta guerra", ha apostillado.

Rusia hunde un buque de reconocimiento ucraniano en la desembocadura del Danubio

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha sostenido que el ataque ha sido ejecutado con "armas de largo alcance y alta precisión", incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y drones, contra "empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas en Ucrania". "Los objetivos han sido logrados. Todos los objetivos designados han sido golpeados", ha zanjado, sin pronunciarse sobre las denuncias sobre víctimas civiles.

Moscú ha señalado además que durante las últimas horas ha logrado hundir en la desembocadura del río Danubio un buque de reconocimiento ucraniano, el 'Simferopol', usando una lancha no tripulada, sin que las autoridades de Kiev se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha situado en cuatro la cifra de menores muertos en el marco del ataque, entre ellos un bebé. Además, ha lamentado que otros diez han resultado heridos cuando se encontraban en sus casas.

"Una vez más, se han truncado vidas infantiles. Una vez más, las familias se enfrentan a una vida de dolor. Y una vez más, los niños heridos y quienes se han visto expuestos a tales horrores deben ahora emprender un largo camino hacia la recuperación", ha advertido la agencia de la ONU en un comunicado.

UNICEF denuncia el impacto del bombardeo en niños y pide alto el fuego inmediato

La directora regional de UNICEF para Europa y Asia central, Regina De Dominicis, ha lamentado que los "restos de las vidas de estos niños se han visto esparcidos por las aceras de la zona residencial afectada" por el bombardeo.

Según los informes, ha sostenido, "también ha resultado dañado un jardín de infancia, justo una semana antes del inicio del nuevo curso escolar". "En lugar de la esperanza y la alegría que debería acompañar al inicio de las clases, los escolares siguen viviendo con un miedo constante, sin saber cuándo y dónde se producirá el próximo ataque", ha explicado.

"Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y a todos los afectados, y hacemos un nuevo llamamiento para que se establezca un alto el fuego incondicional y se logre la paz para todos los niños y niñas", recoge el documento.

Así, establece que los aliados "prestan apoyo a las familias afectadas, entre otras cosas mediante apoyo psicosocial y ayuda económica, con el fin de contribuir al menos al inicio del proceso de recuperación de los hogares que lo han perdido todo".

"Los ataques con armas explosivas contra zonas pobladas debe cesar y debe protegerse la inviolabilidad de la vida de los niños y niñas", ha zanjado.