La propuesta de España busca garantizar que "nadie" en la UE venda armas a Israel y asegurar el apoyo financiero a la Autoridad Palestina

Albares dice que la hambruna "inducida por Israel" en el enclave palestino pone en peligro la vida de miles de gazatíes, niños incluidos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha insistido este sábado desde Copenhague en que pedirá a sus homólogos europeos durante el encuentro en la capital danesa el respaldo a un plan de acción inmediata con el objetivo de detener la guerra en Gaza.

"Hay que actuar ya. No podemos seguir viendo destrucción, muerte y hambruna. Oriente Medio necesita paz", ha manifestado Albares ante los medios antes del comienzo de las reuniones de trabajo en el encuentro informal de este sábado.

"España ha propuesto un plan de acción a la UE para parar la guerra en Gaza. Hoy en la reunión de ministros de Exteriores UE voy a defender la importancia de ese plan", ha añadido en un mensaje publicado en su cuenta de X que reitera el enviado este viernes antes de su partida.

En la víspera, el ministro desgranó que la propuesta también busca garantizar que "nadie" en la UE venda armas a Israel y asegurar el apoyo financiero a la Autoridad Palestina "para que no se la asfixie económicamente".

En un vídeo difundido a los medios, Albares denunció además que la hambruna "inducida por Israel" en el enclave palestino está poniendo en peligro la vida de miles de gazatíes, niños incluidos, y defendió que el respaldo económico a Palestina "es absolutamente vital".

Kallas: "Sin una voz unida, no hay una voz global"

La Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha reconocido este sábado que la división existente en la UE sobre las sanciones contra Israel por su ofensiva sobre Gaza representa un problema muy serio para el bloque comunitario como actor global.

En declaraciones antes del comienzo de la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Copenhague (Dinamarca), Kallas ha lamentado el fracaso de iniciativas como la suspensión de Israel del fondo de investigación Horizonte Europa.

"La opción que propusimos era bastante indulgente y ni siquiera ahí obtuvimos la mayoría cualificada necesaria. Vamos a discutir cosas y existen muchas propuestas para que estos países que no han dado su apoyo puedan incorporarse, pero no soy muy optimista, y hoy no vamos a adoptar ninguna decisión al respecto", ha reconocido.

Uno de estos países es Alemania, cuyo ministro de Exteriores, Johann Wadephul, ha insistido este mismo sábado desde Copenhague su país no va a respaldar por el momento sanción alguna contra Israel. Berlín ha suspendido parte de sus envíos de armas a Israel pero, hasta ahora, no ha respaldado las sanciones en bloque propuestas en Bruselas.

Para Kallas, esta división representa "un gran problema" porque "cuando estamos divididos, no hablamos con una voz unida, y sin voz unida, no hay una voz global", según la jefa diplomática de la Unión Europea, quien ha confirmado igualmente que los ministros abordarán la última decisión adoptada este viernes por EEUU de vetar la entrada del presidente palestino, Mahmud Abbas, y otros 80 cargos palestinos a la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre.

"Primero, debemos aclarar los hechos. Sin duda, lo debatiremos hoy y, por supuesto, apoyamos el principio de que las Naciones Unidas son un espacio para todas las naciones con estatus. Sin duda, lo debatiremos, pero primero debemos aclarar los hechos", ha concluido Kallas.