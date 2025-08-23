Marcos Méndez, reportero de 'Informativos Telecinco', ha sido testigo directo de cómo las mafias trafican con los alimentos en Gaza

La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza: está en "condiciones catastróficas"

La situación de hambruna en Gaza es oficial, así lo ha declarado la ONU que ha confirmado que no solo no llega la comida sino que, también, los precios de los alimentos están desorbitados.

Marcos Méndez, reportero de 'Informativos Telecinco', se encuentra a menos de 1 kilómetro de la Franja de Gaza y ha sido testigo directo de cómo las mafias trafican con los alimentos más necesarios.

La situación en Gaza, por Marcos Méndez

"Desde Sderot y a pesar de que la ofensiva sobre la capital de Gaza, justo detrás de mí, no ha comenzado todavía no dejamos de escuchar explosiones y de ver columnas de humo. Esta mañana Yousef, madre de familia y una de nuestras fuentes en Gaza, ha ido al mercado y nos ha dicho que ha tenido suerte porque había género. Eso sí, ha pagado 20 euros por un litro de leche y cuatro euros por un kilo de harina que a mí me ha costado menos de un euro en Jerusalén", explica el reportero de 'Informativos Telecinco'.

Además, Marcos Méndez ha explicado que "cuando hay algo que comprar, los precios de los alimentos están a merced de las mafias para una población que lo ha perdido todo y que lleva casi dos años sin ingresos. Esa es la realidad por mucho que lo niegue Israel".

Marcos Méndez ha advertido que la situación probablemente irá a peor: "No lo decimos nosotros, lo dicen todas las organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno".

La ONU y su demoledor informe sobre la hambruna que recorre la Franja de Gaza

A los ciudadanos gazatíes los matan de hambre o a bombazos, como los que este sábado han caído sobre un campamento de desplazados en Jan Yunis. En el ataque han perecido al menos 17 gazatíes, entre ellos seis menores.

Los duelos se encadenan porque son cerca de 40 los palestinos masacrados en las últimas 24 horas. Hay también decenas de heridos, niños también entre ellos. Y esto puede ser solo una avance que le espera a Ciudad de Gaza ante la inminente incursión militar para expulsar a su millón de habitantes.

Mientras, Naciones Unidas, tras su demoledor informe sobre la hambruna que afecta a medio millón de gazaties, insiste en que ésta puede detenerse si Israel permite la entrada de ayuda en la Franja. Está preparada, aseguran, y permitiría llenar hasta 6.000 camiones con comida y medicinas.