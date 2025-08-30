Israel ha puesto en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza

Los artistas Macaco y Clara Peya apoyarán la flota que sale el domingo desde Barcelona hacia Palestina con ayuda humanitaria

El Ejército de Israel ha anunciado el fin de la "pausa táctica" para la entrega de ayuda en Gaza, que ha decretado como "una zona de combate peligrosa", en medio de sus planes para hacerse con el control de la zona. Horas después, ha puesto en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad, que ha dejado la madrugada del sábado ocho civiles muertos. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina (el Gobierno palestino en Cisjordania), comenzando por el presidente Mahmud Abbas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de cara a la próxima Asamblea General de la ONU.

Cuatro eran desplazados que han perdido la vida al ser atacada la tienda de campaña en la que se refugiaban en la zona de Al Sudaniya, en el noroeste de Gaza, ha informado la agencia palestina de noticias Wafa. Otras tres personas han muerto tras un ataque perpetrado contra un grupo de civiles que se encontraban reunidos en la calle Al Wehda, también en la ciudad de Gaza. Y el último es un pescador que sucumbió a los disparos de la marina israelí, esta vez en la ciudad de Al Qarara, en el noroeste de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

En total, la cifra de palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se sitúa ya en 63.025 fallecidos y la de heridos en 159.490, según han indicado este viernes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han señalado que este balance incluye más de 320 muertos por hambre a causa de las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria.

Asimismo, al menos 11.178 personas han muerto y 47.449 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva, al tiempo que se elevan a 2.203 los fallecidos por ataques de las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, incluidos 23 durante las últimas 24 horas.

Israel pone en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva

El viernes, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, anunció el fin de la "pausa táctica" para la entrega de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, justificando que "es una zona de combate peligrosa". Estas "pausas humanitarias" se habían iniciado el 27 de julio con una duración de diez horas para facilitar la entrada de ayuda en el enclave.

Posteriormente, recalcaba que las tropas israelíes "operan con gran intensidad en las afueras de la ciudad". "No estamos esperando. Hemos iniciado operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la ciudad de Gaza", dijo.

"Intensificaremos nuestros ataques y no dudaremos hasta que recuperemos a todos los secuestrados y Hamás sea desmantelado a nivel militar y gubernamental", apuntaba en su cuenta en la red social X, donde manifestó que el grupo es "una organización derrotada que libra una guerra de guerrillas y que será también derrotada en este campo".

Así, Adrai hizo hincapié en que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan luchando en la Franja de Gaza y asestan duros golpes a Hamás y a organizaciones terroristas, en preparación para las próximas etapas de la guerra".

Hamás: Israél “pagará con sangre”

Por su parte, Abú Obeida, el portavoz de las Brigadas Al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), aseguró que Israel "pagará con la sangre de sus soldados el precio" de ocupar la gobernación de Gaza.

"Los planes criminales del enemigo para ocupar Gaza serán un desastre para sus líderes políticos y militares, y el Ejército enemigo pagará el precio con la sangre de sus soldados. Esto aumentará la posibilidad de capturar nuevos soldados", declaró.

Además, subrayó que la milicia "protegerá" a los rehenes "tanto como sea posible": "Acompañarán a nuestros combatientes en las zonas de combate y enfrentamiento, bajo las mismas condiciones de vida y riesgo. Compartiremos el nombre, la foto y la razón de la muerte de cada prisionero fallecido en la agresión".

En este sentido, aseguró que sus milicianos "se encuentran en estado de alerta, preparación y con la moral alta". "Darán ejemplos únicos de heroísmo y valentía, y darán duras lecciones a los invasores", dijo, según recoge 'Filastín', afín a Hamás.

EEUU revoca visados

En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina (el Gobierno palestino en Cisjordania), comenzando por el presidente Mahmud Abbas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de cara a la próxima Asamblea General de la ONU que comenzará el próximo mes de septiembre, pero ha matizado que declarará una exención para los integrantes de la misión permanente de Palestina ante Naciones Unidas.

Francia, Reino Unido, Canadá o Australia entre otros tenían previsto, en este foro, anunciar su reconocimiento al Estado palestino, una decisión reprochada por Estados Unidos e Israel al considerar que es contraproducente para la paz y declarar una "capitulación" frente a Hamás.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha pedido a la Administración de Donald Trump que reconsidere su decisión: "La Presidencia (palestina) ha instado al Gobierno estadounidense a reconsiderar y revocar su decisión de denegar los visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina que planea asistir a las reuniones de la Asamblea General de la ONU", reza un comunicado de la oficina de Abbas, que ha expresado su "profundo pesar y consternación" por el anuncio de Washington.