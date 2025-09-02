El seísmo ha causado más de 800 muertes y más de 2.500 heridos mientras continúan las búsquedas de desaparecidos entre los escombros

Los rescatistas afganos escarban con sus propias manos buscando posibles supervivientes del terremoto

La búsqueda de supervivientes continúa en Afganistán tras el devastador terremoto de magnitud 6 en la escala Richter que ha sacudido a la región causando más de 800 muertes y casi 3.000 heridos. En un país muy debilitado por décadas de guerra y un Gobierno inestable, los medios continúan trabajando contra reloj entre los escombros dejados por el desastre, ante el cual el régimen talibán reclama ayuda internacional.

A la luz del día, la magnitud del desastre se aprecia con toda su crudeza. El seísmo, que se produjo a última hora del domingo, fue especialmente intenso en la provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto y donde se encontraban la mayoría de sus víctimas, si bien también ha causado muertes y ha dejado heridos en Nangarhar y Nuristán.

Ante la situación, el Centro de Información y Medios del Gobierno afgano ha anunciado la formación de "un comité especial" bajo control del primer ministro, Mohammad Hasán Ajund, para abordar la situación, al tiempo que ha indicado que las autoridades han activado ya la entrega de fondos para hacer frente a la catástrofe y se han facilitado varios números de teléfono para intentar organizar la distribución de ayuda.

Desolación en Afganistán por el seísmo

Sobre el terreno, los supervivientes hoy aprecian un escenario desolador, cubierto por los destrozos y los escombros causados por el terremoto. “Esta era la casa de mi hermano y él y sus tres hijos han muerto”, cuenta un hombre ante las cámaras, relatando la situación.

Decenas de poblaciones continúan aisladas y a ellas solo se puede acceder desde el aire, mientras muchas carreteras, de por sí escasas, han quedado bloqueadas por deslizamientos de tierra.

“El elevado número de víctimas podría crecer”, han advertido las autoridades afganas.

En muchos lugares afectados, todos los equipos de rescate disponibles trabajan en la zona escarbando con poco más de las manos. “Se necesita ayuda urgente”, reclaman.

Afganistán es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales por el precario sistema sanitario y el elevado nivel de pobreza, por lo que las poblaciones afectadas, sobre todo rurales, han quedado arrasadas con miles de viviendas reducidas a ruinas y escombros.