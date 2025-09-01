El seísmo ha destruido varias localidades en Kunar y Nangarhar debido a que el hipocentro ha estado ubicado relativamente cerca de la superficie

Un terremoto de 6,3 deja 800 muertos y 2.500 heridos en Afganistán

Las autoridades afganas están decididas a "utilizar todos los medios disponibles para salvar vidas" ante la gran destrucción causada por el seísmo de magnitud 6 en la escala abierta de Richter que ha dejado por el momento más de 800 fallecidos y unos 2.500 heridos. Informa Noelia Tobías.

Asimismo, ha anunciado la formación de "un comité especial" bajo control del primer ministro, Mohammad Hasán Ajund, para abordar la situación, al tiempo que ha indicado que las autoridades han activado ya la entrega de fondos para hacer frente a la catástrofe, al tiempo que han facilitado varios número de teléfono para intentar organizar la distribución de ayuda.

Dispositivo para atender a las víctimas

El organismo ha resaltado que las carteras del Interior, Defensa y Sanidad trabajan ya para "evacuar a los mártires, trasladar a los heridos, entregar alimentos y suministros médicos" en las zonas afectadas, incluida la salida de 40 vuelos desde Nangarhar para evacuar a "cientos" de víctimas.

En este contexto, el viceministro de Información y portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha destacado en su cuenta en la red social X que las autoridades y los residentes "participan en esfuerzos de rescate" tras el seísmo, que "ha causado la pérdida de vidas y daños en propiedades en algunas de las provincias orientales".

Así, ha hecho hincapié en que "hay equipos de apoyo de provincias cercanas y del centro (del país) que se dirigen ya a la zona", antes de prometer que "se utilizarán todos los medios disponibles para salvar vidas", ante el temor de que la cifra de fallecidos y heridos aumente en las próximas horas, una vez se pueda acceder a localidades aisladas en estas provincias.

Por su parte, el Gobierno ha publicado además un comunicado mostrando su "gran tristeza" por el "poderoso terremoto" en el este del país, un mensaje en el que ha pedido a la población que "cumpla su parte a la hora de dar refugio, comida y ropa a las familias afectadas por este incidente". "Que Dios proteja a los musulmanes de estos desastres e incidentes en el futuro", ha zanjado.

Según las informaciones recogidas por la agencia afgana de noticias Jaama Press, el seísmo ha destruido varias localidades en Kunar y Nangarhar debido a que el hipocentro ha estado ubicado relativamente cerca de la superficie y al hecho de que muchas de las viviendas estaban construidas con piedras y adobe, lo que ha facilitado su derrumbe.

Por su parte, la delegación de Naciones Unidas en Afganistán ha mostrado su "profunda tristeza" por el "devastador" seísmo, que "ha causado cientos de muertos". "Nuestros equipos están sobre el terreno, dando ayuda de emergencia y apoyo vital. Nuestros pensamientos están con las comunidades afectadas", ha destacado en su cuenta en X.

El terremoto ha tenido lugar a las 23.47 horas (hora local, 20.17 hora peninsular española) con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de ocho kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés). En Pakistán se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en otras zonas del país, si bien no se han confirmado víctimas ni daños, según la cadena Geo TV.