La medida ha sido respaldado por los 71 miembros no elegidos democráticamente de la denominada Asamblea Legislativa de Transición del país

La nueva ley afectará también a los ciudadanos extranjeros, de modo que su condena será su expulsión del país

Las autoridades de Burkina Faso han aprobado por unanimidad una ley que prevé condenar la homosexualidad con penas de entre dos y cinco años de cárcel, así como con multas. Además, afectará también a los ciudadanos extranjeros, que serían condenados a la expulsión del país.

Aprobado en el Parlamento de transición, las autoridades han defendido esta medida “en nombre de sus costumbres y tradiciones”, recalcando que se castigará a todo aquel que incumpla la normativa.

"La ley prevé una pena de prisión de dos a cinco años y multas”, ha anunciado el ministro de Justicia Burkinés, Edasso Rodrigue Bayala, en una rueda de prensa en la que ha recalcado que también se sancionarán, al igual que las “pr�ácticas homosexuales”, “todos los comportamientos” que consideren “extraños”, poniéndolos “ante el juez” si así lo estiman.

La ley que castiga la homosexualidad en Burkina Faso también aplica a los extranjeros

Tras recalcar que "solo se puede adoptar a un niño burkinés si se aceptan los valores sociales burkineses", el ministro de Justicia del país ha dejado claro que este nuevo "código personal y de las familias" afectará también a los ciudadanos extranjeros, de modo que su condena será su expulsión del país.

La medida ha sido recogida en un texto que ha sido respaldado por los 71 miembros no elegidos democráticamente de la denominada Asamblea Legislativa de Transición del país, aprobada en diciembre de 2023 por la junta militar instaurada en Burkina Faso desde el golpe de Estado de enero de 2022 contra el entonces presidente, Roch Marc Christian Kaboré.

Así, la legislación nueva legislación, que fue aprobada el lunes, reemplaza a la denominada “ley Zatu”, en vigor desde 1990 sobre el estatuto personal, de acuerdo con la cadena estatal RTB, si bien hasta el momento ninguna ley se dirigía específicamente a las personas homosexuales en Burkina Faso.

Al respecto, la homosexualidad está tipificada como delito en unos treinta países del continente africano y algunos de ellos, como Ghana o Uganda, han endurecido recientemente sus leyes.

La nueva ley de Burkina Faso autoriza también "matrimonios consuetudinarios y religiosos"

En el caso de Burkina Faso, además, la nueva ley permite a las comunidades atribuir el apellido de padres o madres a hijos "de acuerdo a sus costumbres y tradiciones", además de autorizar los "matrimonios consuetudinarios y religiosos", establecer la digitalización del registro civil y elevar de 18 a 20 años la mayoría de edad, si bien se mantienen los 18 años como el mínimo legal para contraer matrimonio.